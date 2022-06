Las rosquillas solidarias con Ucrania del centro Burlada FP

Una iniciativa solidaria que surgió de las caras de tristeza y preocupación de los cinco estudiantes ucranianos del Centro Integrado Burlada FP. El alumnado y el profesorado de la escuela de hostelería y de la rama de imagen y belleza han recaudado 1.272,50 euros mediante el sorteo de dos cestas y la venta de rosquillas, mermeladas y pastas elaboradas por ellos. El dinero ha sido entregado a la asociación Segunda Familia, que desde 2005 se dedica al acogimiento temporal de menores ucranianos.

Oleksandr Smobka es uno de esos niños que con 8 años vino a Navarra a pasar un verano. Ahora tiene 17 años y estudia el grado medio de servicios de restauración. En la ciudad de Chernigov tiene a su abuela y otros familiares. “Soy voluntario de la Cruz Roja y me gustaría ir a mi país a ayuda, pero me dicen que es importante que me centre en los estudios”, expresa. Su profesora Sheila Díaz de Cerio se dio cuenta de que “lo estaba pasando mal”. Junto con otra profesora, Ana Belén Andrés, decidieron organizar la recaudación de fondos. “Se han volcado otros profesores y alumnos y también algunas empresas con donaciones”, explica.

Se confeccionaron dos cestas, una de productos de alimentación y la otra de belleza. Agradecen las donaciones de Reyno Gourmet y varias firmas de alimentación. El profesorado de los ciclos de imagen y belleza aportó también productos que les llegan de distintas casas. Se vendieron boletos a un euro y se hizo un sorteo. La alumna Mishel Andía y la profesora Lola Hernáiz resultaron ganadoras.

De forma paralela, durante las últimas semanas se pusieron a la venta elaboraciones de rosquillas, magdalenas y mermeladas elaboradas por alumnado y profesorado de los Ciclos de FP Especial de Panadería y Pastelería, y de Cocina. Para las mermeladas contaron con la generosa aportación de frutas y verduras Eli, del mercado de Ermitagaña, que les entregó cien kilos de fruta. “Es una tienda que siempre colabora en las iniciativas solidarias que montamos”, explica Sheila Díaz de Cerio.