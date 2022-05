Jesús Goizueta Zaragüeta, asesor de empresas

Jesús Goizueta Zaragüeta nació en Pamplona el 15 de diciembre de 1939. Tras pasar por los Escolapios y Maristas, cursó estudios de Profesor Mercantil. Dedicó toda su vida profesional al asesoramiento de empresas, siempre vinculado a Asesoría Ubani S.L y a su gran amigo Ángel María Ubani Villarreal, llegando a ser uno de los mejores asesores fiscales y contables de Navarra. También ejerció como profesor de contabilidad en la Universidad de Navarra. En el año 1993, se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid, posteriormente obtuvo el título de Auditor de Cuentas y ejerció como tal hasta su jubilación en 2009. Ese mismo año se trasladó a Cambrils, fijando su residencia en aquel lugar que tan feliz le hizo hasta su fallecimiento.

La familia Ubani Tirapu quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas que sin ser su familia cuidaron, quisieron o, simplemente, pasaron un buen rato con Jesús Goizueta. En especial queremos mostrar nuestro agradecimiento a las siguientes personas: a los trabajadores de Asesoría Ubani SL y, sobre todo, a Marimar, por hacerle la vida más fácil. A la cuadrilla de Ángel y Marta, y a la de Iñigo y Sandrita, por todos los buenos momentos vividos entre risas y copas en la vieja Iruña y en Cambrils. A Iñigo Alfaro y su familia, por cuidar de él en los peores momentos de su vida. A la familia Barrenechea de Bilbao, por esas veladas tan agradables en el Dorado. A sus amigos de Can Alberto de Cambrils, por el cariño con el que siempre le trataron. A todos sus amigos de Estival El Dorado de Cambrils, que tan bien le cuidaron y que tanto le quisieron. Con ellos y en aquel lugar vivió los mejores momentos de los últimos veinte años de vida. Especial mención se merecen Diego, Marian, Erik y Alba. Durante los últimos años se convirtieron en una familia para él. Por último, también nuestro agradecimiento a todas las personas que le quisieron de verdad y se preocuparon por él a lo largo de su vida. A todos nos llegará el día en que ya no estemos aquí. Nuestra preocupación no debería ser cuándo será ese momento, sino qué vamos a hacer con nuestra vida hasta que ese día llegue.

Los autores son amigos del fallecido.