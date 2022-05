Remírez confía en que antes del verano se produzca un acuerdo sobre el TAV

vicepresidente del confía en que antes del verano se pueda producir un acuerdo en torno a la conexión del tren de alta velocidad (TAV) de Navarra con la Y vasca. Eldel Gobierno de Navarra Javier Remírez ha señalado este miércoles 25 de mayo quese pueda producir unen torno a la(TAV) de Navarra con la Y vasca.

Remírez está convencido de que "habrá una solución a corto plazo", tal y como ha explicado ante los medios de comunicación tras la sesión de Gobierno celebrada este miércoles.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho este miércoles que "antes del verano" se sentará con los gobiernos navarro y vasco para resolver el enlace por alta velocidad de Pamplona con la "Y" vasca.

Remírez ha indicado que espera que esa reunión a tres bandas sirva para alcanzar un acuerdo, aunque ha preferido no dar fechas "porque alguna vez me he aventurado a darlas y no ha salido bien".

Navarra considera "estratégico" dotarse de un tren de altas prestaciones y conectarlo con Europa a través de la Y vasca. El vicepresidente no ha concretado los aspectos técnicos por los que apuesta el Ejecutivo foral, pero ha recalcado que "se solucionará en un breve espacio de tiempo. La relación es fluida también con el Gobierno vasco".