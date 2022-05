Beltrán cree que "queda mucho mucho camino por recorrer" en transparencia en Navarra

El presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, Juan Luis Beltrán, ha manifestado este martes 24 de mayo que se está avanzando en materia de transparencia, pero "queda mucho mucho camino por recorrer". "Además, no se ha roto la cultura de opacidad que ha guiado durante años la sociedad", ha expuesto.

Beltrán ha comparecido este martes en el Parlamento foral para presentar la Memoria de Actividad del ejercicio de 2021 y ha señalado que "ha sido un año singular en su actividad porque ha duplicado las reclamaciones recibidas y por tanto de acuerdos en materia de derecho de acceso a la información".

En este sentido, ha precisado que celebraron 10 sesiones del Consejo con 130 acuerdos y de ellos 107 resolviendo reclamaciones, cuatro resolviendo denuncia, tres incidentes de ejecución y otras por diversos temas.

El año pasado se registraron 95 reclamaciones cuando el año anterior fueron 46. "Y se resolvieron 107 porque había pendientes de 2020", ha precisado, para comentar que a las entidades locales correspondieron 58 reclamaciones y 32 a la Administración, mientras que el resto a otras instituciones.

El 56 por ciento fueron presentadas por personas físicas y el 44 por ciento por personas jurídicas. La causa que ha motivado la mayoría de las reclamaciones ha sido el silencio administrativo, en concreto 69, "lo que es un dato muy negativo y además sigue subiendo".

"Esto es la antítesis de la transparencia", ha señalado, para destacar, en el ámbito de la transparencia, la "falta de voluntad política por parte de los cargos electos o altos cargos; están más preocupados por parecer transparentes que por serlo". De ahí, ha continuado, "la escasa dotación de medios humanos y técnicos" y la "ausencia de formación a los trabajadores públicos en transparencia, que la ven como una carga en su trabajo".

Además, Beltrán ha manifestado que nota "cierto cansancio" entre los vocales del Consejo, después de cinco años, ya que "no perciben nada" por esta actividad, por lo que ha solicitado que, al menos, "se les indemnice" a los miembros por las ponencias que elaboran.

Ha pedido estudiar "algún aliciente a los miembros del Consejo". Según ha señalado, en otras CCAA se tiene previsto que los vocales de estos Consejos de Transparencia perciban dietas por kilometraje, por asistencia y por la elaboración de ponencias.

Beltrán ha comentado que "hay otras posibilidades de redimensionar los Consejos de Transparencia en otro línea, como Cataluña, al que han seguido otras CCAA, que han profesionalizado los Consejos". "En vez de tener 12 o 15 miembros, lo han reducido a tres miembros, nombrados entre juristas de reconocido prestigio y están a dedicación exclusiva y resuelven ellos los asuntos", ha comentado, para señalar que "no estoy convencido de que esta solución sea la ideal".

El presidente de esta entidad ha expuesto que "de cara al futuro, convendría dar una pensada al Consejo y retocarlo un poco para asegurar que funcione bien". "Quizás sea bueno estudiar una modificación del Consejo para que funcione bien", ha expuesto.

Beltrán, que ha detallado que los gastos de funcionamiento del Consejo el año pasado fuero de 3.300 euros, ha expuesto que en relación a los Consejos de otras CCAA, en 2020 la media de reclamaciones por cada 100.00 habitantes fue de 8,2, mientras que en Navarra fue de 7,1, un punto por debajo de la media. En 2021, se ha incrementado la media nacional al 12,9 y en Navarra al 14,6, "nos situamos por encima".

Según Beltrán, por la actividad registrada en el primer cuatrimestre de 2022, "es de esperar que superemos el número de 2021 y lleguemos a las 110 o 120 reclamaciones". "Va creciendo el trabajo del Consejo de Transparencia", ha indicado.

En turno de los grupos, la parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha dicho que "queda mucho por hacer en materia de transparencia" y se ha referido al Gobierno foral para señalar que "en muchas iniciativas no se responde, hay que reiterar...; suponemos que el ciudadano sufre más". "Navarra no puede presumir de transparencia", ha opinado.

El socialista Javier Lecumberri ha expuesto, sobre el aumento del número de reclamaciones, que "los ciudadanos tienen más sensibilidad sobre sus derechos". "Son importantes las 105 reclamaciones resueltas", ha comentado, para destacar "el buen hacer del Consejo". En cuanto al silencio administrativo, ha señalado que las razones dadas son "acertadas", "hay falta de voluntad política, de medios...". "Pero vamos evolucionando y mejorando", ha dicho.

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha destacado "el número significativo de reclamaciones". "La mayoría de las causas son por silencio administrativo, y en esto tienen que ser estimadas", ha expuesto, para comentar que "hay que hacer un debate sobre cómo queremos que sea el Consejo de Transparencia, que necesita apoyo técnico".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha considerado "preocupante que no hayamos sido capaces de romper la cultura de la opacidad y con ello hay que romper". "Si no existiera este Consejo tendríamos que reinventarlo, pero no vemos la profesionalización, hay situaciones intermedias", ha expuesto.