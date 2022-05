Nace NEOS, una alternativa cultural en defensa de los valores cristianos

Un vídeo de Otegi abrió el acto y dio pie a algunos abucheos. Cortes de Irene Montero, Rufián, Salvador Illa… declaraciones a favor de las leyes del aborto, la eutanasia, el soberanismo catalán, que caldearon el ambiente antes de escuchar un “proyecto ilusionante” como definió Begoña López, moderadora de acto.

Jaime Mayor Oreja completó la primera mesa redonda junto a Íñigo Gómez Pineda, empresario y presidente de la Fundación Villacisneros, y al exconsejero de Educación con UPN, José Iribas. El primero, pamplonés, apostó por que los empresarios “pasen a la acción” y den la cara: “Supone complicarse la vida, pero afrontar problemas está en el ADN de los empresarios. Hay que ser empresario con el dinero y con las ideas”. El segundo repasó la vinculación de Navarra con los valores defendidos por NEOS. “Nos están queriendo recortar las libertades. Ya no nos quieren dejar ni rezar un Avemaría en determinados sitios. Quieren blanquear a Bildu y a los asesinos de ETA. Y no les vamos a dejar. Tenemos a NEOS, un instrumento que quiere servir a la sociedad. Nos aporta esperanza y la bandera de los valores, que tanto nos demanda la gente joven”, explicó José Iribas.

NEOS desarrollará 7 líneas de acción a través de otros tantos grupos de trabajo. En representación de ellos hubo cuatro intervenciones: Fátima Pardinas, que habló de Vida y Dignidad; Andrés Jiménez, de Libertad Educativa, David Sáinz, del Valor de la Verdad, y Jordi Rodríguez Virgili, que habló sobre Amenazas Globales.

En la segunda mesa redonda, María San Gil, la que fuera líder del PP vasco, lideró un debate junto a Patricia Trigo, publicista e influencer, con más de 100.000 seguidores en redes, Jaime García, delegado de cultura en la Universidad de Navarra, y Paco Vázquez, exembajador socialista de España ante la Santa Sede. Abogaron por el valor del compromiso cívico antes de que el acto culminase con los himnos de Navarra y España.

El que fuera ministro de interior con José María Aznar explicó el porqué de NEOS. “Nace porque España no está gobernada por un gobierno, ni por una coalición, sino por un proceso. Y el más dramático y silencioso, uno que pretende destruir las bases del orden social asentado en fundamentos cristianos y cambiarlo por un desorden social. España transita a la ruptura y por eso NEOS nace para esos millones de españoles que están huérfanos, quieren defender los fundamentos cristianos de Europa y no saben cómo hacerlo. La causa de lo que nos sucede en España es la pérdida y falta de respeto a la dimensión religiosa de España, la pérdida de fe”, defendió.

Mayor Oreja se centró en la Comunidad foral: “Navarra, ayer, hoy y mañana, va a vivir un debate más que político. Navarra vive un momento singular. Ha sido la garantía y vanguardia de España cuando ha estado en un proyecto de convivencia, pero otros quieren hoy que Navarra sea la vanguardia de un proyecto de ruptura con España. Significaría la pérdida de la identidad navarra, por ello es tan necesaria NEOS”.

La que fuera líder del PP vasco fue muy aclamada en su intervención. Explicó cómo adherirse a la iniciativa: “Participar en NEOS es muy sencillo. Lo primero es hablar de NEOS. Siendo ‘Amigo’, difundiendo en su entorno nuestro mensaje y actividades. O siendo ‘Asociado’, a través de una aportación económica que nos ayude a ser más fuertes. Y siendo ‘GECOM’, convirtiéndose en movilizadores sociales, como los que han organizado este acto. No tenemos vocación de entrar en política, pero sí influir en determinados partidos, a los que nos gustaría que nos hicieran más caso en temas. No tenemos jerarquía. Estar hoy aquí ya es es un acto de compromiso con NEOS, y debe seguir. Adelantó que habrá sede de NEOS Pamplona, queremos ser el proyecto común de los que defiendan los valores del humanismo cristiano”.

Exalcalde de A Coruña, diputado, senador y embajador de España ante la Santa Sede con el PSOE, Paco Vázquez apostó por ver los problemas de fondo: “Mi sentimiento con Pamplona es de reconocimiento, aquí estudiaron mis hijos y mi primer nieto es de Pamplona. Un Paco Vázquez navarro. Estoy aquí plenamente convencido, no como coartada ideológica de mi pasado. Los valores de la Transición están hoy en peligro, nunca hemos estado tan cerca de la descomposición cívica y la fragmentación territorial como hoy. Desde NEOS debemos crear opinión pública, que es algo que falta. En España asistimos a la dictadura de los menos sobre los más. Imponen su visión de lo que debe ser el modelo de sociedad. El gran error es someterse a la inquietud del día a día. Hay que ver los problemas de fondo”.

GRUPOS DE TRABAJO

​

Fátima Pardiñas, presidenta de Andevi: “Sí a la vida, no al aborto”

“En Navarra se efectúan un millar de abortos al año, la cifra más alta en los últimos años. Un millar de crímenes. Nuestra sociedad está sumida en la oscuridad, cree que esto es un avance social, pero lo que pasa es que la dignidad humana ha perdido su valor. La vida del no nacido, y la del enfermo terminal, es valiosa por el hecho de existir. Algunos legisladores quieren convertirnos a los defensores de la vida en criminales. Pero esto significa que estamos haciendo algo, por eso debemos reaccionar. Desde NEOS decimos Sí a la vida y No al aborto y la eutanasia”.



Andrés Jiménez, filósofo y pedagogo: “Siembran el relativismo”

“Desde hace siglos existe un proyecto narcisista, que ha sembrado el relativismo, está presente en las ideologías que pugnan por liderar el mundo. La crispación economicista es síntoma de ello, el consumismo, adicciones y educación sin esfuerzo. Al Estado no le corresponde determinar lo que está bien o mal en el orden moral, sino garantizar la libertad religiosa, la libertad educativa”.



David Sáinz, sociólogo en la UPNA: “Buscar la verdad”

“Nos quieren hacer seguir viviendo en la caverna de las sombras, no nos quieren dejar salir a la luz. Ni todo es bueno, ni todo está bien, ni todo es verdad. La verdad no depende de likes, ni de aritméticas parlamentarias, su búsqueda es lo que nos hace ser verdaderamente libres”.



Jordi Rodríguez Virgili, profesor de la UN: “Una crisis internacional”



“Esta crisis de valores que estamos viviendo no es sólo nacional. Debemos aprovechar la sacudida que es la guerra en Ucrania para despertar del letargo a la Unión Europea, sus principios y los valores. El futuro de Europa pasa por ser fiel a sus fundamentos del pensamiento cristiano”.