Esparza anuncia que NA+ votará en contra del decreto de medidas ante la crisis por la guerra en Ucrania

presidente de portavoz de coalición votará en contra del decreto de medidas urgentes en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que se tratará en el pleno del raquíticas, una simple copia de lo que ha hecho Sánchez en Madrid" y que "no van a solucionar nada". Elde UPN de Navarra Suma Javier Esparza , ha anunciado este viernes 29 de abril que ladelurgentes en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la, que se tratará en el pleno del Parlamento del próximo 5 de mayo. Medidas que ha calificado como "" y que "no van a solucionar nada".

Así lo ha afirmado en su intervención al inicio de la asamblea general de afiliados de UPN que se ha celebrado en el Hotel Iruña Park de Pamplona. Un encuentro en el que ha destacado que, en las reuniones que ha mantenido en las últimas semanas con comités locales del partido, ha percibido una "lealtad férrea" y un "compromiso total" con UPN. Y ha pedido a los militantes que "sigamos unidos y centrados en lo nuestro, sin distracciones, sin caer en provocaciones ni en debates estériles".

Esparza ha asegurado que el Ejecutivo foral "está roto", al igual que el Gobierno de España. Y ha destacado que, en este final de legislatura, "estamos asistiendo en directo a un sálvese quien pueda" para "llegar hasta mayo de 2023 como sea, pero deseando que llegue pronto porque no aguantan más. No se aguantan más".

"En ese desgobierno la falta de liderazgo de María Chivite no es nueva, pero ahora es todavía más evidente", ha afirmado el regionalista, que ha indicado que el PSN "está inmerso en una huida hacia delante para no reconocer que fue un error formar este Gobierno y dar las llaves de Navarra a EH Bildu".

Ha lamentado que, mientras "siguen ocupados en sus riñas, sus discrepancias y sus repartos y equilibrios de poder, los problemas de Navarra y de la gente siguen sin resolverse, y las empresas y los ciudadanos cada día están más ahogados y pasándolo peor, con unas perspectivas de futuro que ven muy negras". "Están dejando una Navarra más pobre, con más desempleo y con peores servicios públicos", ha censurado. Una Navarra que "no sólo vamos a restablecer, sino que la vamos a amejorar", ha manifestado.

El presidente de UPN ha acusado a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, de primar "ser presidenta del Gobierno a defender Navarra del independentismo vasco" y de estar "blanqueando" a EH Bildu, formación a la que "ha comprado sus políticas más dañinas". Y ha rechazado la aprobación de un plan de convivencia "que no recogía la condena expresa del terrorismo de ETA". Ha asegurado que el "legado" que va a dejar Chivite es una "Navarra empobrecida, a Bildu fortalecido y al socialismo debilitado".

Al respecto, ha señalado que Chivite "ha rechazado varias veces a lo largo de la legislatura nuestra mano tendida para separarse de EH Bildu". "Y ahora, y en todos los momentos en los que vienen mal dadas, nos pide responsabilidad a los demás", ha reprochado. Frente a ello, ha resaltado que UPN está ejerciendo esta legislatura una "política real y realista" con "el convencimiento de que vamos a cambiar el actual Gobierno de Navarra y de que vamos a volver a gobernar".

Ha criticado a quienes "tienen como único programa atacar a UPN, generar enfrentamiento e intentar dividirnos a nosotros y al centro derecha". De la misma manera, ha afirmado que no "se construyen Navarra y España desde el no por el no a todo, desde el bloqueo permanente" y "desde luego, tampoco se construye España metiendo a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados", que ha considerado "un auténtico escándalo".

Javier Esparza ha reivindicado "la política provechosa y útil para la gente" y ha puesto como ejemplo el apoyo de Navarra Suma para que saliera adelante la ley de estabilización del profesorado del PAI con "nuestras enmiendas, no renunciamos a nada". No obstante, ha precisado que "del mismo modo que ayer votamos sí a la ley del PAI, también os digo que votaremos no al decreto de las medidas económicas y fiscales que va a traer el Gobierno esta semana al Parlamento".

"Que Navarra no va bien es evidente", ha continuado el regionalista, que ha asegurado que en UPN "tenemos la solución". Pero ha advertido que "no lo tendrá si caemos en el pesimismo, si perdemos la ilusión y las ganas, si dejamos de trabajar por esta tierra, o si nos dejamos arrastrar por los populismos y por los cantos de sirena".

Javier Esparza ha destacado que Navarra "necesita un cambio de Gobierno" y también "abrir una nueva etapa con valentía y con decisión". "En estos momentos complejos es cuando se necesita más que nunca un gobierno con un partido fuerte al frente", ha recalcado. "No es momento para más experimentos", ha continuado el presidente de UPN, que ha añadido que "ya hemos tenido bastante con el cuatripartito de la pasada legislatura y con el pentapartito de esta".

Y ha asegurado que UPN es "la única alternativa capaz de dar a Navarra un gobierno en el que Bildu no tenga nada que decir ni que decidir" y para "cambiar Navarra a mejor". "Vamos a volver al Gobierno de Navarra, cada día lo tengo más claro", ha expresado.