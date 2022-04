Los sindicatos se plantean instar a la Abogacía del Estado a recurrir la ley del PAI porque "vulnera la normativa estatal"

El representante del sindicato Steilas Raúl López ha indicado que se están viendo "los primeros movimientos" de sindicatos a nivel estatal, como CSIF o UGT, para instar a la Abogacía del Estado a presentar un recurso contra la ley foral de estabilización del profesorado del PAI, que se debate este jueves en el Parlamento de Navarra.

Así lo ha manifestado durante la concentración mantenida por los sindicatos LAB, Steilas, ELA y UGT frente al Legislativo foral, en la que también han intervenido los representantes de LAB y ELA Leire Asporosa y Mikel Larraza, respectivamente, bajo el lema 'Estabilidad para todos sí, inseguridad jurídica no', coincidiendo con el debate de la proposición de ley foral.

En respuesta a los medios de comunicación al ser preguntado por futuras acciones de los sindicatos ante la previsible aprobación de la norma, ha señalado que los sindicatos como tal "no pueden presentar un recurso", pero sí instar al Estado a presentarlo.

"La ley como tal la pueden recurrir los grupos políticos del Parlamento y también la Abogacía del Estado. Y estamos viendo los primeros movimientos a nivel estatal, como CSIF, e incluso parece que UGT ya tiene todo un informe preparado para que vayan a instar ellos a la Abogacía del Estado a que presente ese recurso, porque se está vulnerando totalmente la normativa estatal", ha afirmado.

Además, ha indicado que Navarra Suma "va a exigir que ese personal no se pueda mover de esas plazas de inglés, que no puedan ir a una plaza de castellano o euskera". "Esto es alucinante porque plantea muchos más problemas jurídicos todavía", ha indicado, tras considerar que se trata de una "actuación y un teatro, ya estaba acordado de antemano".

López ha criticado que la lengua extranjera "sea requisito indispensable para presentarse cuando no es una lengua oficial" y que haya "dos grupos de personal funcionario que están desarrollando funciones semejantes o las mismas, pero que tienen derechos laborales completamente diferentes".

Por su parte, Leire Asporosa ha asegurado estar "de acuerdo" con la estabilización de los docentes, porque "es fundamental para conseguir calidad en la enseñanza pública, pero lo que no se puede hacer es estabilizar solo a un tipo de funcionariado o de personal que tenga perfil en lengua extranjera, discriminando a la gente que no tiene ese perfil y que no van a poder presentarse a este proceso de estabilización".

"Es mentira que esta gente no ha podido funcionarizarse, en los últimos años que ha habido oposiciones, en 2016 y 2019, la gente de Educación Infantil y Primaria ha podido presentarse a las oposiciones y nosotros creemos que esa es la manera, priorizando las lenguas propias, que son castellano y euskera, frente a lenguas extranjeras", ha subrayado.

Por último, Mikel Larraza ha añadido que "la estabilización de los trabajadores hay que llevarla a cabo siempre", pero que "la manera tan rápida y utilizando trucos legales y no muy claros para que esta ley se apruebe lo antes posible sin tener informes jurídicos del Consejo de Navarra lo que va a hacer es, a estas personas que se les puede llegar a dar una plaza, ponerles en una tesitura muy peligrosa en la que si hay alguna sentencia contraria dentro de un tiempo vayan a ver su puesto en peligro".

"Creemos que lo irresponsable es intentar aprobar algo así sin el consenso de los sindicatos, sin una negociación real, incluso intentando sortear el proceso común de otras leyes en el Parlamento, porque lo que hacen es poner en peligro a estas personas que se puedan presentar a estas oposiciones, que no tienen ahora mismo ningún sustento legal ni seguridad ninguna", ha destacado.