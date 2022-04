Navarra Suma solo aprobará la norma del PSN sobre el PAI si se asumen sus propuestas

tres propuestas que van a presentar vía enmiendas. “Buscan mejorar la propuesta del Partido Socialista de Navarra”, ha señalado. Son las siguientes: El portavoz parlamentario de Navarra Suma Javier Esparza ha anunciado que los votos de su grupo permitirán aprobar la iniciativa legal del PSN para dar estabilidad a las plazas del PAI si los socialistas aceptan“Buscan mejorar la propuesta del Partido Socialista de Navarra”, ha señalado. Son las siguientes:

1. Plazas sólo para el PAI.

Esparza ha explicado que reclaman que esas plazas sean sólo para el Programa de Aprendizaje en Inglés y no puedan cambiarse a otro tipo de plazas de castellano o euskera, con el fin de “dar estabilidad” al PAI. Una propuesta que trasladó a NA+ el sindicato AFAPNA y que la coalición la ha asumido como propia.

2. Trato al PAI como un modelo en los derechos de las familias.

Señaló que son conscientes de que no se puede convertir un programa como el PAI en un modelo de manera inmediata. Por eso, reclaman que mientras eso no ocurra, las familias que elijan este programa lo hagan con los mismos derechos que lo hacen los que eligen otros modelos. Puso como ejemplo que en el modelo D se paga a algunas familias el transporte y comedor si en su localidad no se da, y lo mismo piden para el PAI.

3. Compromiso a hacerlo modelo.

Piden, en tercer lugar, que la norma incluya el compromiso a que, una vez se estabilicen las plazas del PAI y dentro del programa se atiendan las necesidades educativas especiales, se inicie la conversión de programa a modelo lingüístico.

🇬🇧Hemos presentado 3⃣enmiendas a la proposición de ley para estabilizar al profesorado del PAI que buscan convertirlo en un modelo educativo, reforzar la calidad y ofrecer a todas las familias la posibilidad de que sus hijos aprendan inglés con independencia del poder adquisitivo pic.twitter.com/DtMLkEqz8G — Navarra Suma (@navarra_suma) April 27, 2022

Remírez: "Tenemos sustento legal suficiente para la estabilización del PAI"

sustento legal suficiente para la iniciativa de estabilización" del la plantilla del programa Por otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez , ha afirmado que el Ejecutivo cuenta con "" del la plantilla del programa PAI

Remírez se ha referido a esta iniciativa en declaraciones a los medios de comunicación tras la sesión de Gobierno de este miércoles. "Previamente ha habido un trabajo interno del Gobierno de Navarra para ver todas las posibilidades. Somos la única comunidad autónoma que puede ejercer esta competencia", ha añadido.

Preguntado por si el Ejecutivo se ha asegurado de que el Estado no vaya a recurrir esta norma, Remírez ha señalado que él no es quién para decirle al Estado qué tiene que hacer, pero ha recordado que durante la legislatura se ha llegado a acuerdos para evitar que las leyes terminen en los tribunales.

Sobre las enmiendas presentadas por Navarra Suma, para las que la coalición pide apoyo para sacar adelante la ley, el vicepresidente no se ha querido pronunciar: "El Gobierno es respetuoso con el ámbito parlamentario, me remito a lo que puedan hacer los grupos".

"Celebramos toda iniciativa legal que pueda estabilizar el empleo público. La ley obliga a estabilizar el empleo público y no podemos dejar de lado la posibilidad de estabilizarlo", ha apuntado.

Remírez se ha referido al rechazo de los sindicatos a la ley como "una situación de total respeto" porque el Ejecutivo tiene "muy claro" hacia dónde camina. "La estabilización del empleo ha sido una demanda de las organizaciones sindicales, de la Cámara de Comptos y tenemos el objetivo estabilizar todo lo estabilizable", ha añadido.