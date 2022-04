Gimeno: "La proposición para el profesorado del PAI es la única posibilidad de estabilizar las plazas"

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado este martes que la proposición de ley foral para estabilizar al profesorado del PAI, presentada por el PSN, "es la única posibilidad que queda a fin de cumplir la ley" de 2021 para la estabilización en las Administraciones públicas. Según ha dicho, esto "no tiene que ver con el apoyo al PAI sino que únicamente pretende reducir la temporalidad del personal docente para dar cumplimiento a la ley de 2021".

Gimeno ha comparecido este martes, en comisión parlamentaria a petición de EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y ha señalado que la mayor tasa de temporalidad se produce en los centros con programas de lenguas extranjeras, una tasa de entorno al 70 %. En estos programas, ha indicado el consejero, se ha recurrido a personal contratado en régimen temporal.

Ha afirmado Gimeno que el acuerdo de Gobierno para esta legislatura "establece el diseño de una estructura curricular y organizativa para la enseñanza de aprendizaje de lenguas extranjeras y una normativa que regule las plantillas y la provisión de plazas del profesorado".

Según ha explicado, "es imprescindible que en los procedimientos selectivos de ingreso de cuerpos docentes se exija la acreditación de lenguas para los puestos de idiomas, y ante la imposibilidad de reducir la temporalidad en la función pública docente con la actual normativa estatal, resulta necesario ejercer las competencias en materia de educación y función pública de Navarra".

Gimeno ha dicho así que la Comunidad foral "puede regular el ingreso en la función pública docente sin crear cuerpos" y que "en base a nuestra competencia sí podemos nombrar funcionarios docentes que no estén integrados en cuerpos estatales ni cuerpos forales". "El ejemplo más claro, ya se llevó a cabo con el profesorado de las ikastolas del Ayuntamiento de Pamplona que se transfirieron al Gobierno en 2003", ha afirmado.

Tras afirmar que el Gobierno foral en la legislatura actual "ha sido sensible con la reducción de la temporalidad en la Administración", Gimeno ha comentado que "Navarra se encuentra con un importante problema de temporalidad en este programa". "No se han podido convocar oposiciones al no permitirlo la normativa estatal", ha expuesto, para explicar que "se han mantenido reuniones con el Ministerio para buscar la solución más adecuada".

Gimeno ha indicado que "no se ha conseguido que el Estado modifique la normativa estatal de ingreso y acceso en los cuerpos docentes y no se han admitido enmiendas de Navarra". "En este momento, hay un condicionante añadido para reducir de forma urgente la temporalidad en las Administraciones que es la ley de 2021 para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas", ha dicho, para afirmar que "en el caso de los programas de aprendizaje de idiomas en Navarra cumplen las condiciones exigidas cerca de 350 plazas". "Se establece un calendario exhaustivo para dar cumplimiento a este proceso de estabilización y que implica que las ofertas de empleo deben estar aprobadas o publicadas antes del 1 de junio de 2022", ha explicado, para añadir que "de la resolución de estos procesos no puede derivarse en ningún caso ni incremento de gastos ni efectivos".

A su juicio, "al haber cerrado los Ministerios todas las posibles modificaciones de la normativa estatal, la única posibilidad que queda a fin de cumplir la ley de 2021 es utilizar la competencia exclusiva de Navarra en materia de personal y elaborar la ley foral con carácter urgente para exigir la acreditación de conocimiento de lengua extranjera para estos programas". "Esta vía no es la elegida por el Gobierno foral, que ha tratado de modificar la normativa estatal durante dos años, manteniendo las mismas condiciones para todo el personal, sin embargo en este momento es la única vía posible para alcanzar los objetivos previstos de dar estabilidad a las plazas estructurales docentes cualquiera que sea el modelo o programa", ha dicho.

El consejero ha añadido que "llegados a este punto, se ha presentado la proposición de ley foral con el fin de regular el ingreso en la función pública docente de Navarra de forma que se exija como requisito de ingreso la acreditación del conocimiento de lengua extranjera en estos programas". "Estos funcionarios no pertenecerían a los cuerpos estatales", ha dicho, para aseverar que "esta proposición ley foral no tiene que ver con el apoyo al PAI sino que únicamente pretende reducir la temporalidad del personal docente para dar cumplimiento a la ley de 2021.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha preguntado cuál es la prisa para debatir esta ley "sin esperar al dictamen al Consejo de Navarra". "Se está hurtando la posibilidad de un debate sosegado, de que los sindicatos puedan exponer su visión", ha dicho, para añadir que "no sé quién ha visto los informes jurídicos" del Gobierno foral. "No nos convence que la única solución sea sortear la normativa estatal", ha añadido, para exponer que "para esto sí que Navarra es una isla". "Es un absoluto despropósito lo que se está planteando", ha comentado.

La representante de I-E, Marisa de Simón, ha pedido que se retire esta iniciativa del pleno del jueves y se espere al informe del Consejo de Navarra. Ha indicado que la situación creada con esta proposición de ley es "una distorsión que generaría desorden, problemas legales y recursos por doquier". Y ha criticado "una posición de prepotencia de UPN y PSN" al tramitar la ley por urgencia para esta misma semana y "hurtando el debate y la posibilidad de hacer un análisis serio, riguroso". Según ha manifestado, "es falso que se sustente en el acuerdo programático".

Desde Navarra Suma, Pedro González ha defendido que "la escuela pública se mejora con programas de calidad" y ha señalado que el PAI está implantado en 116 centros de la Comunidad foral. Ha censurado que, en el caso de algunas formaciones políticas, detrás de esto "está la lucha política contra el PAI". Y ha señalado González que esta proposición de ley "debe ser un primer paso" para transformar el PAI en un modelo, "un modelo que demandan hoy para sus hijos 7 de cada 10 familias navarras". Ha dicho así que esta ley "es necesaria pero insuficiente y se queda corta".

La socialista Inma Jurío ha manifestado que "no entendemos esa oposición frontal de algunos grupos porque hablamos de estabilización de plazas, no del PAI". "Nos encontramos en un momento excepcional y es obligación reducir la temporalidad en la Administración española, de ahí la 'ley Iceta'" ha dicho, para señalar que se cumplen los requisitos en más de 300 plazas, "¿qué hacemos, estabilizamos o no estabilizamos?". "Eso da calidad al sistema educativo navarro y a un programa que demandan las familias", ha expuesto.

Finalmente, María Solana, de Geroa Bai, ha dicho que "estabilizar plantillas en ningún caso pasa por dar estatus de lengua oficial o propia" a una lengua extranjera y ha señalado que modificar la normativa estatal "no era una solución". "No están siendo coherentes", ha reprochado Solana, quien ha indicado que aún no han recibido los informes jurídicos del Gobierno que "avalan" la proposición. Ha recordado además que han solicitado el informe al Consejo de Navarra para aclarar varios aspectos del texto.