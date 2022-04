La mayoría sindical rechaza la vía del PSN para estabilizar a los docentes del PAI

Todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación salvo AFAPNA y ANPE, han mostrado este miércoles en el estabilizar alrededor de 350 plazas de docentes del programa de aprendizaje de inglés (PAI). salvo AFAPNA y ANPE, han mostrado este miércoles en el Parlamento , aunque con matices entre ellos, su rechazo a la proposición de ley del PSN que este jueves debatirá y votará el pleno de la Cámara para

Iñigo Orella, esta ley "dará lugar a un nuevo cuerpo de funcionarios" en Navarra con personas con nivel C1 de inglés, "algo discriminador para quien domina las lenguas propias pero no tiene este nivel en extranjeras" y por tanto no podrá acceder a esa estabilización de puestos, y ha considerado "todavía más grave" que al parecer el consejero "tenga previsto insertarlo en el cuerpo estatal haciendo trampa". Para LAB , ha dicho, esta ley "dará lugar a un" en Navarra con personas con nivel C1 de inglés, "algo discriminador para quien domina las lenguas propias pero no tiene este nivel en extranjeras" y por tanto no podrá acceder a esa estabilización de puestos, y ha considerado "todavía más grave" que al parecer el consejero "tenga previsto insertarlo en el cuerpo estatal haciendo trampa".

Por eso, tras defender la estabilización laboral y el multilingüismo educativo con independencia del poder económico de las familias, ha cuestionado no solo la calidad pedagógica del PAI sino que los exámenes para estos profesores no se vayan a hacer en la lengua a impartir, y ha lamentado que en la Mesa Sectorial no se haya negociado este tema, "una imposición" de una ley "que hace aguas por todos los sitios".

Por STEILAS, Raúl López ha criticado que considerar el euskera como mérito se vea discriminador pero el inglés "haya que saberlo sí o sí", una "desigualdad que se trata de camuflar" cuando además "no se han puesto sobre la mesa las plazas que hay que estabilizar", por lo que ha subrayado que se trata de un "fuego de artificio: se habla de la estabilización de unos docentes pero la ley se va a quedar".

Y en este sentido, Edurne Errea ha criticado que se "utilice la autonomía para dar tratamiento de lengua propia a una lengua extranjera, para dar a Navarra tratamiento de colonia. Algo verdaderamente arriesgado", mientras se quiere aprovechar la temporalidad para "desviar el foco" ya que en torno a la estabilización laboral "hay una gran unión sindical", pero sin embargo las plazas afectadas no se ponen sobre la mesa.

Yolanda Erro, de AFAPNA, ha defendido que el multilingüismo fomenta la independencia de las personas y las sociedades tolerantes, así como la inclusión social y la empleabilidad, al tiempo que ha abogado por reducir la temporalidad al 8%, ya que "no se ha cumplido" el pacto para la mejora de la calidad educativa firmado hace cuatro años, y a este objetivo "contribuye, ayuda", la iniciativa del PSN. , ha defendido que el multilingüismo fomenta la independencia de las personas y las sociedades tolerantes, así como la inclusión social y la empleabilidad, al tiempo que ha abogado por reducir la temporalidad al 8%, ya que "no se ha cumplido" el pacto para la mejora de la calidad educativa firmado hace cuatro años, y a este objetivo "contribuye, ayuda", la iniciativa del PSN.

Y al respecto Juan Carlos Laboreo ha precisado que "estamos hablando de estabilidad de personas, de que después de muchos años puedan tener un destino definitivo", por lo que ha pedido a los grupos que, cuando "el PAI lo están demandando las familias y los centros lo quieren mantener, no se enfrenten a Europa ni al futuro"

Carlos Rodrigo, de ANPE, ha enmarcado la iniciativa del PSN en la ley estatal de 2021 para estabilizar el empleo publico y en los programas de aprendizaje de lenguas extranjeras en el marco de un sistema en el que "no es posible pedir" un nivel de exigencia de idiomas para el acceso a la función pública.

Esto, ha dicho, ha derivado en una alta temporalidad entre los docentes de inglés que "hay que estabilizar igual que al resto", y por tanto esta "puede ser una herramienta si cumple con las garantías jurídicas", una herramienta "en este momento" para personal de "programas plurilingües" y que a futuro "habrá que integrar" en los cuerpos estatales.

CCOO, Pilar García ha denunciado la "inseguridad jurídica" que conlleva la proposición de ley, ya que se sitúa al margen del marco normativo básico del Estado y genera dudas sobre las opciones que a futuro podrán tener estas personas, si podrán optar a plazas solo en Navarra y solo PAI o no. Desdeha denunciado la "inseguridad jurídica" que conlleva la proposición de ley, ya que se sitúa al margen del marco normativo básico del Estado y genera dudas sobre las opciones que a futuro podrán tener estas personas, si podrán optar a plazas solo en Navarra y solo PAI o no.

Por eso ha apostado por estabilizar las plazas mediante concurso de traslados, como se hace en otras comunidades, y por ofrecer plazas en castellano que probablemente aprobarían muchos de los actuales interinos del PAI, que por otra parte ha destacado que son "un porcentaje muy bajo de todos los puestos a estabilizar, en torno a un 10%".

Oiana Goiogana, de ELA, ha denunciado que el consejero se "haya saltado todos los procedimientos" para "evitar una negociación" con los sindicatos y subrayado que no se puede exigir el requisito del C1 en lengua extranjera para acceder a la función publica. , ha denunciado que el consejero se "haya saltado todos los procedimientos" para "evitar una negociación" con los sindicatos y subrayado que no se puede exigir el requisito del C1 en lengua extranjera para acceder a la función publica.

Ha denunciado además que las pruebas para estabilizar estas 350 plazas de docentes del PAI no se vayan a realizar en inglés, el idioma a impartir, por lo que ha asegurado que la proposición de ley del PSN tiene un carácter "partidista" y "un objetivo político" que "deja fuera" a muchos docentes al no tener el C1 de inglés pero que es "ajena" a la estabilización laboral.

UGT, Mari Jose Anaut ha recordado que desde hace años el Gobierno ha sostenido que se registra un crecimiento en la demanda de inglés en los centros y por lo tanto debían haberse puesto los medios hace ya tiempo porque ahora se crea una "inseguridad jurídica" por su posible incompatibilidad con la normativa estatal aunque la ley de 2021 plantee consolidar y estabilizar los puestos de trabajo. Desdeha recordado que desde hace años el Gobierno ha sostenido que se registra un crecimiento en la demanda de inglés en los centros y por lo tanto debían haberse puesto los medios hace ya tiempo porque ahora se crea una "inseguridad jurídica" por su posible incompatibilidad con la normativa estatal aunque la ley de 2021 plantee consolidar y estabilizar los puestos de trabajo.

Por eso, tras calificar el PAI de "francamente mejorable", ha denunciado que se vaya a crear "un cuerpo paralelo al nacional de enseñanza" y reclamado una negociación con el Gobierno para estabilizar "plazas, no personas", a las que puedan concurrir todos los interinos.