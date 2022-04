Unai Hualde: “El acercamiento de UPN y PSN nos vuelve a hacer dudar de los socialistas”

Unai Hualde Iglesias es, al menos en apariencia, el hombre tranquilo en su tarea al frente del Parlamento. En lo político, como presidente del PNV pelea estos días por renovar la coalición Geroa Bai con el partido que lidera Rara vez levanta la voz. Por lo general, el alsasuarraes, al menos en apariencia, el hombre tranquilo en su tarea al frente del Parlamento. En lo político, como presidente del PNV pelea estos días por renovar la coalición Geroa Bai con el partido que lidera Uxue Barkos . Le gustaría que se hubiese llegado a un acuerdo ya, pero todavía no lo han conseguido.

En menos de un año se disolverá el Parlamento y se convocarán elecciones, ¿aguantará el Gobierno tripartito del PSN, Geroa Bai y Podemos estos meses unido?

Ha sido una legislatura marcada por el diálogo en un hemiciclo plural, con un Gobierno de coalición de tres fuerzas que ha necesitado el apoyo de otras. La vocación desde el principio ha sido que la legislatura sea estable y que finalice así.

Cuando se acerca la cita con las urnas, los grupos quieren marcar distancias.

No ha sido una legislatura típica. La pandemia ha influido en la posición de los grupos, que en general han priorizado la responsabilidad ante una situación tan complicada y se han alcanzado grandes acuerdos. El momento preelectoral influirá en que quizás haya debates más vivos y más fricciones.

A la pandemia se ha unido esta crisis. ¿El Ejecutivo está actuando con la suficiente diligencia para tomar medidas?

Esta legislatura ha sido una prueba para cualquier gestor. En líneas generales se ha actuado con determinación.

¿Cómo justifica la cantidad de horas que dedica el Parlamento a que los grupos den su opinión sobre lo divino y lo humano y de forma repetitiva?

Eso es consecuencia de que tenemos una Cámara que representa a una sociedad muy diversa, con seis grupos parlamentarios y diferentes visiones. Además de la actividad legislativa y de control al Gobierno, que es importante, hay muchas iniciativas y mucha posición política que tomar.

La pregunta es si el ciudadano paga un Parlamento para que dedique tantas horas a hablar en lugar de a tomar medidas.

Quizás lo más mediático sean las posiciones políticas, pero en general el 80% de la actividad está en medidas efectivas. Somos un Parlamento con decenas de leyes en cada periodo de sesiones, por el elenco de competencias de Navarra, y que emplea mucho tiempo en controlar a los departamentos del Gobierno en su gestión.

Un estudio de Institución Futuro lo sitúa como el segundo Parlamento autonómico más caro por ciudadano (22,08 euros). ¿Ante la situación económica, no deberían tomar medidas para ajustar ese coste?

Tenemos un ámbito de actuación legislativa en muchas materias y somos uno de los parlamentos en los que más participan asociaciones y entidades. Hay un volumen de actividad muy importante que en la comparativa puede dar un gasto alto en proporción a los habitantes, pero está justificado a la vista del volumen de trabajo de los 50 parlamentarios y parlamentarias.

¿Se podrían reducir los parlamentarios?

Viendo la labor del día a día, está justificada la labor de los 50. Tenemos una Cámara proporcional no sólo en población a Navarra, sino también en lo que son sus competencias.

¿40 no harían lo mismo?

Creo que 50 es un número bien ajustado.

En cuanto al Gobierno y su estructura y altos cargos, ¿no debería reducirse?

Al principio de la legislatura en Geroa Bai entendimos que quizás era una estructura amplia. Cuando tuvimos responsabilidades en la presidencia del Gobierno ajustamos la estructura más. Se pueden dar factores como la circunstancia de que hay más partidos, más grupos en la acción del Gobierno y eso hizo necesario repartir responsabilidades.

Poco ejemplar ha sido que la primera medida del nuevo Defensor, Patxi Vera, haya sido pedir al Parlamento un cargo de libre designación más, una jefa de gabinete.

Es un cargo que existió. Si uno ve la labor que hace de intermediación entre los ciudadanos y la Administración, el volumen de quejas y reclamaciones que resuelve anualmente, es visible que la institución tiene su sentido. Pero además está su labor de hacer propuestas y tener relación con entidades sociales, y para ello estaba, creo que hasta 2007, el apoyo de una jefatura de gabinete que ha reclamado el Defensor y que la mayoría de la Mesa vio justificado.

La mayoría de parlamentarios cobran un sueldo de 55.200 euros brutos al año de la Cámara, ¿cómo se justifica que cuenten con dos meses de vacaciones en verano?

No son de vacaciones, son meses en los que no hay sesiones de los órganos parlamentarios, pero hay mucho trabajo interno.

¿En julio en qué trabajan?

Hay muchas leyes e iniciativas que quedan pendientes para el siguiente periodo de sesiones. El parlamentario tiene mucha tarea interna de reuniones, preparación de iniciativas... En julio, aparte de que en Sanfermines por convenio la Cámara está cerrada, hay labor de los parlamentarios.

En el Parlamento Geroa Bai es en muchos momentos crítico con actuaciones de la parte socialista del Gobierno ¿El tripartito no tiene un cauce de comunicación?

El acuerdo programático contempla cauces para la gestión de los desacuerdos y para seguir la acción del Gobierno, pero en ocasiones no han sido lo ágiles que me hubiera gustado. La pasada legislatura estaban más engrasados.

Llama la atención que no sean interlocutores prioritarios, como se vio en los cambios de la ley del Convenio, cuando denunciaron que al inicio la parte socialista ni les cogió el teléfono para explicárselos.

En el Gobierno las fricciones que han surgido han sido cuando el Partido Socialista ha actuado como si fuese un Gobierno monocolor y no un Gobierno plural de socios.

¿Eso ocurre muchas veces?

En general funciona bien, pero ha habido ocasiones en las que el Partido Socialista ha actuado unilateralmente o se ha alejado de los objetivos del acuerdo programático y es cuando ha habido discrepancias.

La Cámara ha aportado dinero a la Korrika y usted ha participado, pese a que un año más se han visto en algunos puntos carteles con fotos de presos de ETA y de acercamiento de presos de la banda terrorista.

La korrika mueve a miles de personas y busca la promoción del euskera, lengua propia de Navarra, y por eso el Parlamento lleva varias ediciones participando con un patrocinio. Me parece lamentable y rechazo sin ambages quienes aprovechan estos actos para exhibir reivindicaciones que no se corresponden con el objetivo de esa marcha, como pedir el acercamiento de los presos de ETA. Y es rechazable utilizar y confundir esa parte minoritaria con todo el movimiento como hizo Navarra Suma.

¿La organización de la korrika actúa contra eso? ¿No deberían ustedes exigirlo antes de aportar dinero público?

Tomarán las medidas que haya que tomar. Lamentablemente eso sucede en muchos eventos deportivos, culturales, sociales en Navarra y es difícil controlar eso.

¿Cómo está la relación entre los socios de su coalición, el PNV que preside y Geroa Socialverdes que lidera Uxue Barkos?

Estamos en el proceso de conformar la nueva coalición para las elecciones municipales y forales de 2023. En el PNV hemos hecho una clara apuesta por la coalición Geroa Bai. Nos hubiera gustado tener ya cerrado el acuerdo, pero estamos trabajando en ello.

¿La otra parte pone algún problema?

Me gustaría ser discreto. Ambos hemos sido favorables. Nosotros hemos planteado que además personas no afiliadas, independientes, tengan también un espacio de participación como ocurrió en las coaliciones anteriores, Geroa Bai y Nafarroa Bai.

Al PNV no le gustó que el nuevo partido de Barkos incluyera la palabra Geroa.

Nos pareció que podía confundir la parte por el todo, pero era un asunto salvable.

¿Entonces van a volver a ir juntos?

Esa sería nuestra apuesta.

El Navarrómetro apuntaba un descenso de su grupo de 9 escaños a 7 y el PSN subía de 11 a 12-13. ¿A qué cree que se debe?

La acción de gobierno siempre tiene un efecto favorable en quien lo preside, si las cosas van bien. Ha sido en general un Gobierno estable que ha capeado la difícil situación relativamente bien. En nuestro caso hubo circunstancias de esa encuesta que cuestionamos, como que un 10% de votantes de Geroa Bai optase por opciones de fuera del Parlamento o que el primer problema de Navarra fuesen los aparcamientos. Vamos a esperar los resultados.

¿No desgasta ser número dos?

Es una posición diferente, pero los cuatro consejeros y consejeras de Geroa Bai están haciendo una importante labor que tendremos que poner en valor.

¿Teme que la causa judicial al expresidente de su partido y exconsejero Manu Ayerdi se pueda abrir en plena campaña?

Vamos a esperar. Es verdad que el plazo de instrucción era un año, pero el juez ha reconocido que es una causa compleja que ha tenido que ser prorrogada. Es previsible que dure unos meses. Lo que lamento es que fue una denuncia política de UPN para sacar de la circulación a una persona de gran prestigio y reconocimiento en el mundo económico y empresarial.

La justicia no lo vio así y lo está investigando, ha salido del ámbito político.

Bueno, ahora tendrá una instrucción y veremos.

Hasta la legislatura pasada ustedes trasladaban su desconfianza hacia el PSN, ¿confían ya, han disipado sus dudas?

Recientemente hemos tenido un episodio que ha vuelto a abrirlas, el de la reforma laboral. El acercamiento de UPN al PSN sigue generándonos dudas. Hay varios ayuntamientos de la cuenca de Pamplona en los que hay un entendimiento entre ambos. Y a lo largo de la legislatura y en los últimos tiempos ha habido tentaciones, por las circunstancias que está viviendo UPN, y hemos visto acercamientos como el acuerdo del Convenio Económico.

¿Vería factible un pacto de gobierno Navarra Suma-Geroa Bai? Hay asuntos en los que se entienden, como en lo económico.

Hay unas circunstancias identitarias en las que UPN hace incompatible el entendimiento. Tenemos una percepción de Navarra más plural y diversa que UPN.

Habla de pluralidad, pero en cuanto ven que el PSN y NA+ pueden acordar algo, afirman que es incompatible con un pacto con ustedes, como ocurrió con los presupuestos. Al PSN le piden siempre que elija.

En el momento en el que UPN y PSN se han entendido ha sido con exclusión de todos los demás y con políticas regresivas.

Donde Geroa Bai y UPN se han puesto de acuerdo es en reclamar que se garantice su contrato a los profesores de religión de la red pública con la reducción de clases.

No entendemos la posición del consejero de Educación y además está haciendo unas mezclas interesadas. Geroa Bai está de acuerdo con reducir la carga lectiva de religión, pero es compatible con no perjudicar la situación laboral de 164 docentes, casi todas mujeres, muchas cerca de la edad de jubilación. En Euskadi, Cataluña y Galicia se está viendo que se puede resolver asignándoles otras funciones y sin el coste que argumenta Educación. Nos gustaría que no se llegue a votar la proposición de NA+, porque se resuelva antes.

“Se puede poner en valor al Gobierno sin autobombo”

¿No pasa bochorno en algunos plenos de control al Ejecutivo escuchando las intervenciones de autobombo de portavoces de grupos del Gobierno?

Se puede poner en valor lo bueno que hace el Gobierno sin caer en el autobombo. Algunas intervenciones sí me parecen quizás excesivas.

¿A quién se refiere?

Hay parlamentarios del Partido Socialista que hacen bastante autobombo.

¿Cambiarán el reglamento del Parlamento para evitarlo?

Se debatirá en la ponencia que trabaja en su reforma, pero cada grupo reivindica su cupo de preguntas y luego está la gestión que cada uno haga de las mismas.

¿Es buen momento para encargar los retratos de dos expresidentes (Alberto Catalán, de UPN, y Ainhoa Aznárez, de Podemos) cuando pueden costar en total 14.000 euros?

Ha habido oscilaciones de precios. Hay un acuerdo de 1996 por el que se encarga a un retratista de reconocido prestigio, a un pintor de la Comunidad foral el cuadro de los expresidentes. Esta decisión tiene una visión institucional y hay un importe anual también para adquirir un fondo artístico en pintura y escultura.

Comprar obras de arte no parece que sea la labor de un Parlamento.

Está extendido en los parlamentos y otras instituciones el promover la cultura dentro de su comunidad. En este edificio hay numerosas obras de arte y un fondo documental que se ha ido adquiriendo y es una forma también de estimular a un sector que lo ha pasado mal.