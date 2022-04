Sánchez tacha de tránsfuga a Adanero, del que dice que "le da igual todo"

👏🏻👏🏻👏🏻 @GarciaAdanero contesta a @sanchezcastejon

“A mi no me han expulsado por tránsfuga, me han expulsado por no apoyarle a usted y por decir que con el Sanchismo no se puede pactar, lo cual sigo pensando y trabajaré para ello”. pic.twitter.com/2TcxkPfmC2