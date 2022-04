Las diferencias en la campaña de la renta 2022 entre Navarra y el resto de España; no se confunda con las fechas

¿Cuál es la fecha prevista de inicio de la campaña?

En el caso del régimen común (toda España menos Navarra y el País Vasco) el plazo para presentar la declaración se inicia el 6 de abril. En el caso de Navarra, el plazo está previsto que se abra un día más tarde, el jueves día 7 de abril. Se iniciará, por tanto, antes de la Semana Santa, que cae este año en la semana siguiente a esta fecha aunque en los primeros días de campaña, como viene siendo habitual, únicamente estará abierta la vía telemática que permite hacer la declaración a través de la web.

¿Y qué día está previsto que se termine la campaña?

De nuevo en el resto de España la campaña finaliza el 30 de junio. Pero ojo, en Navarra es ligeramente más corta. La campaña de la declaración de la renta terminará una semana antes, el 24 de junio.

¿En qué fechas realizará Hacienda declaraciones de la renta?

En el caso del resto de España, la solicitud para hacer la declaración en las oficinas se podrá realizar desde el 26 de mayo. En el caso de Navarra, Hacienda prevé prestar el servicio de realizar las declaraciones de forma presencial entre el 20 de abril, justo después de la Semana Santa, y hasta el 24 de junio de 2022.

¿Quién tiene obligación de declarar?

Aquí las diferencias son notables. En el caso del régimen común (resto de España) están obligados a presentar declaración las personas con ingresos superiores a 22.000 euros, aunque se reduce a 14.000 euros para el caso de que se reciban ingresos de dos pagadores diferentes y el segundo abona más de 1.500 euros.

En el caso de Navarra el mínimo exento para tener obligación de hacer la declaración son:

· Un total de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo.

· En el caso de los rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses, rentas vitalicias o temporales, etc.) e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta (fondos de inversión) no existirá obligación de presentar la declaración en aquellos casos en que conjuntamente no se supere los 1.600 euros íntegros anuales.

¿Qué grandes diferencias existen?

En el resto de España (excepto País Vasco y Navarra, la tarifa a pagar del IRPF en realidad se obtiene de la suma de dos mitades, una que determina y fija el Estado y la otra la correspondiente comunidad. Por eso los tipos que se pagan en la tarifa se diferencian mucho por comunidades. En Navarra, por ejemplo, el tipo máximo del impuesto para las rentas más altas es el 52%, cuando en Madrid es del 45%. La de Navarra es las segunda más alta del país sólo superada por la Comunidad Valenciana, que llega al 54%. En el caso del País Vasco el tipo máximo es el 49%.

Eso sí, Navarra ha deflactado (disminuido) su tarifa un 2% para “compensar” la inflación del año pasado, una ventaja, aunque sea reducida, que no se ha realizado en el régimen común.

¿Y en los planes de pensiones?

En este tema, por ejemplo, en el régimen común, este año se aplica una sustancial rebaja en la deducción fiscal por los planes de pensiones. Se pasar de poder aplicar la deducción sobre 8.000 euros a aplicarla sobre un máximo de 2.000 euros de inversión en planes de pensiones. En Navarra, en este tema, la deducción máxima queda igual de reducida, 2.000 euros.