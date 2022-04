Ana Beltrán: “Me siento respaldada por el PP, Del Burgo me critica por venganza”

¿Esperaba estar en la ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo después de haber sido uno de los principales apoyos de Pablo Casado?

Para mí ha sido una alegría, porque significa un reconocimiento al trabajo que he estado haciendo como secretaria nacional de Organización. No me sorprende realmente porque Alberto Núñez Feijóo siempre habló de integración y de sumar. Concuerda con la filosofía del nuevo presidente y lo siento como un agradecimiento a mi trabajo.

Ahora no tendrá una responsabilidad concreta, una vicesecretaría, sino que será vocal.

Sí.

¿Cómo le comunicó Núñez Feijóo que le incluiría en su dirección?

Con toda normalidad. Me dijo "¿quieres estar?", le respondí que sí y así fue, de forma sencilla.

¿Se lo dijo en persona?

Sí.

¿Qué piensa el nuevo presidente de Navarra Suma? Porque cuando se reunió en Pamplona con afiliados ni citó a la coalición.

Estos días se ha dedicado, como es normal, a presentar su proyecto de candidato. Ahora entiendo que abordará en profundidad los temas de cada uno de los territorios, y el de Navarra requiere una dedicación expresa, porque tenemos una coalición electoral. Cuando llegue el momento hablaremos de este tema y todos los que conciernen a Navarra.

¿Pero sabe cuál es su postura sobre la coalición Navarra Suma?

No, porque no lo hemos hablado ni en profundidad ni superficialmente, pero no me cabe duda de que lo haremos, porque hay que tomar esa posición, ver cómo están los tres partidos y cómo está Navarra para decidir la continuidad del acuerdo de coalición.

¿Usted qué le va a trasladar?

Que en Navarra hace falta la unión del centro-derecha para hacer frente al nacionalismo. Ya vamos a ir para ocho años que está gobernando o cogobernando, ahora con el apoyo de Bildu de forma externa. Se hizo para sumar más y dio un buen resultado, no se llegó a conseguir el Gobierno, pero sí los ayuntamientos de Pamplona y Tudela. Yo y mi partido en Navarra somos favorables a servir a un bien común, que el centro-derecha vuelva a gobernar en Navarra.

Usted ha afirmado que está preocupada sobre la posición de UPN.

Sí, veo a UPN dividido, por lo que leo en los medios de comunicación y lo que me cuentan personas de dentro, entre la actual dirección con Javier Esparza, por un lado, y, por otro, con la expulsión de Adanero y de Sayas, una salida que ha habido gente en UPN que no la ha entendido. Mi preocupación va en el sentido de la importancia que tiene un partido fuerte como es UPN y esa división, por qué se ha partido en dos.

¿Pero le preocupa en relación al futuro de Navarra Suma?

Me preocupa con relación al futuro de Navarra. Si en el resto de España el centro-derecha está dividido entre dos partidos, el PP y Vox, porque Ciudadanos está casi desaparecido, en Navarra, donde hay todavía mayor necesidad de una unión a la derecha del PSOE, que haya más partidos y más división sólo beneficia al Partido Socialista y a los nacionalismos.

¿Cómo son ahora las relaciones entre UPN y el PP en Navarra?

De momento, buenas. Es cierto que vimos con mucha sorpresa y preocupación que Javier Esparza decidiera llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para apoyar la reforma laboral, sin haberlo hablado de forma expresa con sus socios de coalición. A mí y al propio PP no nos pareció que eso fuera cumplir los acuerdos dentro del pacto.

Sin embargo, en las Cortes están por separado y tienen libertad para tomar sus decisiones.

Sí, pero hay una cosa que se llama lealtad de coalición. Cuando te vas a pasar al lado contrario, qué menos que informar de ello.

¿Se presentará a dirigir el PP navarro en el próximo congreso?

Cuando llegue el momento haré lo que considere más adecuado y me pidan mis afiliados y siempre pensando en lo mejor para el partido en Navarra. Lo anunciaré debidamente.

El expresidente del PP Jaime Ignacio del Burgo le pidió a usted que se mantenga al margen de esa convocatoria y que no lidere el partido en Navarra.

Siento decirlo, tiene intereses personales. Eso lo tienen que decir los afiliados y no él. No conozco a ningún otro afiliado del PP que haya hecho esas manifestaciones. Algún interés personal tendrá él, porque si no, no se entiende tanta sinrazón para hablar sobre algo que todavía no se ha convocado, dando una opinión que nadie le ha pedido. Yo creo que manifesta su opinión, únicamente, por la venganza de no haber sido presidente de honor del PP, algo que yo sí quise que fuera cuando fui elegida presidenta y así lo acordé con él. Pero la dirección nacional del partido al saberlo dijo que no era la persona adecuada y miembros del PP de Navarra también. Cuando ví que el partido no quería tuve que ceder, pero mi intención fue que lo fuera.

¿Pero qué interés personal puede tener Del Burgo?

Poner a alguna persona que le interese. Es una persona inquieta en política, en su momento lanzó la candidatura de su hijo para que presidiera el PP, desconozco si ahora tiene interés de que algún hijo suyo lo presida o alguna persona afín que él pueda controlar.

Él sostuvo que iba en contra de los estatutos del partido presidir el PP navarro y ser diputada.

¿Y por qué no lo dice de otros, como la presidenta de Baleares? Por un interés de hacerme daño, claramente, porque no consiguió su objetivo de ser presidente de honor. No hay otra razón, porque jamás he tenido con él una mala relación. Me ha parecido siempre una persona brillante, que ha dado muchísimo por Navarra, un intelectual como pocos, pero hay que mantener las formas, el sentido común y el respeto a los compañeros.

Él ha sostenido que usted no estaba ya casi en Navarra y que había cierto descontento interno con su gestión.

Esa es la versión únicamente de Jaime Ignacio del Burgo que no forma parte del comité ejecutivo (del PP navarro) que se ha ido reuniendo con la regularidad debida. Lo dice con el único interés de hacer daño y aportar poco para el bien del partido. Cada uno se retrata con sus afirmaciones.

¿Se siente respaldada por los afiliados del PP de Navarra?

Absolutamente respaldada. Nadie me ha dicho lo contrario. Es más, mi cargo como número tres del PP nacional ha sido la mejor forma de servir al partido en Navarra y me ha dado la oportunidad de visualizar la situación de la Comunidad en toda España. Mientras he estado en esa labor he tenido un gran equipo dedicado al partido, como así organicé.

¿Cuál cree que va a ser el principal cambio del PP con esta dirección frente a la de Casado?

Van a ser diferentes formas de comunicar y de puesta en escena, porque son diferentes perfiles, porque la esencia siempre es la misma, los principios y valores de nuestro partido, y el objetivo es el mismo, conseguir llegar a la presidencia del Gobierno.

¿Uno de los primeros cambios será una relación distinta de la dirección con la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso?

Es cierto que con el presidente Pablo Casado hubo unos momentos complicados, pero siempre se ha respetado el gran trabajo, el gran liderazgo y sobre todo que es una presidenta que supo gestionar la crisis sanitaria de la pandemia con muchísima valentía. Un ejemplo para toda España.

¿Considera entonces y ante las investigaciones que se están llevado a cabo por la Fiscalía (sobre la compra de mascarillas con intermediación del hermano de Díaz Ayuso) que en esa gestión la presidenta de Madrid actuó correctamente?

Yo elogio cómo está gestionando Madrid, pionera en atracción de empresas, en bajada de impuestos, no sólo la gestión sanitaria. Con respecto a ese asunto, yo tengo absoluto desconocimiento y confío en las declaraciones y en lo que ha comunicado al respecto la presidenta y nada más tengo que hablar.

Hay un asunto que es objeto de debate en el PP y es la relación del partido con Vox, ¿está usted de acuerdo con llegar con este grupo a pactos de gobierno?

Yo de lo que soy partidaria es de dejar bien claro que el PP es diferente al resto de partidos. Vox tiene sus principios, su ideario, y no es el mismo que el del PP. En muchos temas somos similares, pero nosotros debemos trabajar para conseguir llegar al Gobierno con una mayoría suficiente que nos permita poner en marcha nuestro propio programa electoral sin tener que depender de ningún otro partido, pero el tiempo lo dirá.

¿Dirá el tiempo si tienen que llegar a acuerdos de gobierno o no con Vox? ¿No lo descarta?

Ni lo descarto ni dejo de descartarlo. Me parece muy precipitado hasta que no tengamos los resultados electorales encima de la mesa.