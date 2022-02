Del Burgo ve "imposible" un futuro político para Ana Beltrán como hasta ahora

El exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo asegura que "en Navarra es imposible" un futuro político como hasta ahora para Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, diputada y presidenta de este partido en la Comunidad Foral.

Para Del Burgo, la crisis abierta en el seno del PP no tiene como únicos responsables al presidente y al secretario general sino también "a todos los que han estado cooperando en las maniobras internas" de Teodoro García Egea y que por tanto deberían "dimitir".

Apunta al respecto que hay secretarías de área "que no tienen efecto directo en la organización del partido" pero en esta crisis "el tema es precisamente cómo se gobernaba y se organizaba" el PP, y Ana Beltrán, precisa, "es la número tres" y "tiene debajo al que se equivocó en la votación de la reforma laboral, mano derecha de Egea".

Del Burgo añadido además que los estatutos del PP "no permiten que un diputado nacional sea presidente regional del partido" a pesar de lo cual Ana Beltrán ha compaginado ambos cargos porque "gobernaba dentro del partido e imponía su voluntad", pero "no se puede dirigir un partido con mando a distancia".

En este sentido afirma que Beltrán "no vive en Pamplona", "no está en el día a día de la política navarra", "no visita prácticamente ningún pueblo", "no se reúne con los militantes mas que de ciento a viento" y "se dedica ser la vicesecretaria de Organización del PP en España y diputada por Madrid".

Y todo esto, subraya Del Burgo, "no es precisamente lo que se espera del presidente regional de un partido" que "tiene que dar la cara siempre" y "tiene que estar aquí las veinticuatro horas del día".