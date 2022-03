Gómez no ve motivos de preocupación por la coordinación entre Policía Foral y Guarderío de Medio Ambiente

lograr la máxima coordinación entre las persona que integran el Guarderío de Medio Ambiente y la brigada de Protección Medioambiental de La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez , ha afirmado que la voluntad de su departamento y del departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior es "entre las persona que integran ely la brigada de Protección Medioambiental de Policía Foral " y ha asegurado que "no hay motivos para preocuparse".

En respuesta a una interpelación de I-E en el pleno del Parlamento de Navarra, Itziar Gómez ha explicado que el Plan Director de Guarderío de Medio Ambiente recoge entre sus objetivos la necesidad de "mejorar la coordinación entre los colectivos que interactúan con el Guarderío en aras de una actuación más eficiente, incluyéndose a la Policía Foral dentro de esos colectivos".

Entre otros aspectos, la consejera ha señalado que "corresponden al personal de Guarderío las funciones de vigilancia, inspección, investigación y gestión en materia de fauna y flora silvestre, la protección del medio rural, la protección del medio forestal, o la gestión de vías pecuarias".

En cuanto a la investigación de delitos medioambientales, la consejera ha explicado que "es preciso tener en cuenta el reconocimiento de Guarderío como policía judicial genérica".

Itziar Gómez ha añadido que existe un borrador para un acuerdo marco de colaboración entre el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y el departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y ha subrayado que "no existe una relación subordinada del Guarderío a la Policía Foral". "Coordinación, pero no subordinación", ha insistido.

Por otro lado, ha explicado que el Guarderío de Medio Ambiente tiene su propio plan de formación y no se considera necesaria la inclusión de su personal en la formación de la Escuela de Seguridad.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón , ha pedido al Gobierno foral que "concrete las funciones de protección, vigilancia del medio ambiente y de investigación que tiene el personal del Guarderío y su coordinación con la Policía Foral, y cuál es la condición legal y jurídica que el Gobierno de Navarra otorga al los guardas de Medio Ambiente". Por otro lado, ha defendido que los guardas sí reciban formación en la Escuela de Seguridad. "No llevan armas ni deben llevarlas, pero necesitan una formación para saber qué tienen que hacer y cómo se pueden proteger, es una cuestión fundamental. La consejera me ha dejado exactamente como estaba al principio, excepto en lo que se refiere a la Escuela de Seguridad, que desde luego no comparto", ha afirmado.

El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda ha señalado que "este tema es prematuro y por no ser de política general no tiene un pase para que venga a una interpelación". En todo caso, ha pedido que "haya una coordinación clara entre los departamentos y que se definan las competencias de Policía Foral y del Guarderío de Medio Ambiente, y ahí sí nos ha llegado un poco de inquietud del cuerpo de Guarderío por la definición de las competencias, porque no confían en que el acuerdo marco pueda definir todas las funciones que se suponen como Policía Judicial".

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha compartido que la representante de I-E "se ha adelantado en un debate que no tiene entidad suficiente para estar tratándolo de esta manera, pero desde el respeto absoluto a la posibilidad de poder plantearlo". "El procedimiento está en fase de trabajo y de borrador y es muy prematuro estar aquí discutiendo sobre él. Además en esta fase ya se prevé el trabajo conjunto -entre Guarderío y Policía Foral- y me cuesta encontrar esa especie de subordinación de un servicio al otro. No creo que deba suponer ningún problema", ha indicado.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha afirmado que se deben "solventar" la clarificación de las competencias del Guarderío y la coordinación con la Policía Foral, pero ha valorado que el propio Gobierno ya ha trasladado que está trabajando en ese sentido. "Es la voluntad de todos mejorar esa coordinación y esa clarificación competencial", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha destacado que el trabajo del Guarderío "debe estar centrado fundamentalmente en el trabajo técnico y de gestión, porque tiene una capacitación técnica distinta a la de Policía Foral". "El personal del Guarderío está todo el día en el monte, haciendo un seguimiento fundamental", ha valorado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez no ha compartido que la interpelación sea "prematura" y de hecho ha señalado que "ahora que se está trabajando en el borrador del acuerdo marco de colaboración entre los dos departamentos es oportuno hacer las aportaciones necesarias". "Es el momento de abordarlo y poner sobre la mesa las preocupaciones", ha asegurado.