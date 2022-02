Esparza: "El ADN de UPN es la lealtad, cumplir con la palabra dada"

En Madrid, y durante un coloquio del Club Siglo XXI, Esparza no se ha referido expresamente a los dos diputados de UPN, aunque ha enumerado las cualidades esperadas en un cargo público: la humildad, la honradez, la honestidad, la responsabilidad, la lealtad y el servicio a los demás, para tildar de "indigno" incumplir con la palabra. Sayas y García Adanero están pendientes de saber si el partido navarro los suspende de militancia durante dos años y medio.

Para el líder de UPN, estas cualidades reportan credibilidad y confianza, algo que cuesta, ha señalado, mucho ganar, pero que se puede "ir al traste" en muy poco tiempo. "Uno no puede erigirse en defensor de la dignidad de la política y de otras nobles causas, si al mismo tiempo recurre a la ocultación y al engaño", ha sostenido.

"Se suele decir que a los navarros se nos ve venir de lejos, que vamos de cara, y que incluso no nos hace falta firmar nada, porque damos un gran valor a nuestra palabra", ha comentado Esparza, que ha defendido la "trayectoria intachable" de UPN en defensa de la libertad, la autonomía de Navarra y la unidad de España.

LA REFORMA LABORAL, BUENA PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

En el coloquio, titulado 'Navarra: Fuero, pacto y palabra', el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma ha expresado que valoraron "positivamente", tras el acuerdo entre sindicatos y empresarios, la reforma laboral que el Gobierno sacó adelante este mes pese al cambio en el sentido de voto de Sayas y García Adanero.

"No era la derogación de la reforma laboral del 2012, que UPN apoyó", sino una "reformita" bajo el control de la UE y respaldada por la CEOE. "No suponía ninguna contra reforma y, evidentemente, no satisfacía ni las ansias ni los discursos que la izquierda más radical e incluso el PSOE ha venido lanzando en los últimos años".

Esparza se ha cuestionado si había razones para rechazar la reforma y ha manifestado que no se puede votar con "las vísceras" un "tema tan importante" para los trabajadores y los empresarios. "Puedo entender el 'no' de Vox, un partido situado en el extremo, o el rechazo estratégico del PP, aunque no lo comparta. Pero reclamo, de la misma forma, que se respeten nuestros posicionamientos", ha dicho.

"Lo que se votaba en el Congreso no era un plebiscito 'Sánchez sí, Sánchez no'. Ocurriera lo que ocurriera a nadie se le escapa que iba a seguir siendo presidente. Esa era nuestra posición. Y UPN toma sus decisiones igual que nuestros socios de Navarra Suma: con total independencia. Esto también hay que dejarlo claro", ha destacado.

UPN NO SE HA VUELTO "SANCHISTA"

En este punto, Esparza ha rechazado que UPN se haya transformado en un partido "sanchista", ya que, para él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitió al PSOE y el PSN "cruzar la raya" de alcanzar "acuerdos indecentes con los testaferros de ETA".

"Nosotros tenemos muy claro que este presidente no merece nuestra confianza y volveríamos a votar 'no' en una investidura, máxime si se apoya en EH Bildu, como así ocurrió en 2019", ha querido recalcar, antes de reprochar al PSOE el "blanqueo" de los herederos de ETA, que han deseado "siempre" anexionar Navarra al País Vasco.

Esparza, que ha sido presentado en el acto por el exlíder de los socialistas vascos Nicolás Redondo, ha censurado el "error" del PSOE, que hoy muchos dentro del partido "siguen sin comprender", de echarse "en brazos" de Bildu no solo en la comunidad foral, sino en España.