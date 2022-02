NA+ y PSN rechazan exigir un conocimiento mínimo de euskera a los escolares navarros

Navarra Suma y PSN han votado este jueves a favor de una moción presentada por la coalición de UPN, Cs y PPN que rechaza la exigencia de "un conocimiento mínimo del euskera a toda la población escolar". Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado en contra del texto. PSN y EH Bildu habían presentado sendas mociones de sustitución que no han sido aceptadas por el proponente. han votado este jueves a favor de una moción presentada por la coalición de UPN, Cs y PPN que. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado en contra del texto. PSN y EH Bildu habían presentado sendas mociones de sustitución que no han sido aceptadas por el proponente.

En el turno de los grupos, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha señalado que el borrador del II Plan Estratégico del Euskera propone "estudiar la posibilidad de que todas las niñas y niños en edad escolar de Navarra tengan un conocimiento mínimo de euskera". Y ha explicado que la moción tiene como objetivo que "se haga visible" que la voluntad expresada por la presidenta María Chivite, al contestar a una pregunta parlamentaria anterior que el Ejecutivo "no va a obligar ni imponer a nadie el conocimiento de euskera", es "respaldada por una mayoría del Parlamento".

Iriarte ha lamentado que "estos debates sean motivo de tanta tensión en la sociedad". Según ha afirmado, "hay parte de la sociedad que se cree discriminada por las políticas lingüísticas" y reclaman una mayor presencia del euskera en diferentes ámbitos, mientras que otra parte "ha terminado tendiendo una marcada antipatía del euskera y la ve como una especie de caballo de Troya y a los euskaldunes como 'quintacolumnas' del separatismo". El parlamentario ha opinado que "en medio está la mayor parte de la sociedad que siente un cariño más o menos vago por el euskera" pero "al mismo tiempo tampoco cree que sea un argumento suficiente para que todo el mundo deba aprender de forma obligatorio este idioma".

Por su parte, el portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha acusado a NA+ de buscar la "confrontación" en un tema que el consejero Carlos Gimeno y la presidenta Chivite "ya zanjaron" en preguntas anteriores de la coalición. Ha criticado a la formación por "aplicar artimañas para generar malestar y confrontar a la ciudadanía con un tema clave como la educación" porque consideran que "les renta políticamente". "No va a haber imposición del euskera como usted quiere hacer ver", ha aseverado. Por ello, ha llamado a Navarra Suma a "cejar en su empeño de buscar la confrontación con el euskera, con el empeño de utilizar estrategia que hacen que surjan opciones políticas que crecen mejor en ese ambiente" y ha considerado que "deberían buscar el mayor de los consenso y buscar acuerdos; lo contrario es buscar soledad impostada".

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha reprochado que esta moción busca "volver a poner el euskera en el ojo del huracán", presentando "una realidad paralela" y "contraponiendo verbos feos como 'exigir' frente a otros atractivos como 'escoger' y 'libertad'". Una iniciativa que "nace de una visión simplista e irreal para presentar a un idioma minorizado como opresor" e "inventando oscuras intenciones y en un momento de fuerte crisis interna en el conjunto de la derecha" y, en concreto, en UPN. Para el parlamentario, esta moción "trata de despistar al personal sacando el foco del tema interno uniendo a la tropa ante un enemigo común", y ha lamentado que éste sea el euskera. Ha esperado que "antes de disfrazar de consenso con Navarra Suma optemos por hacer pedagogía y gobernar sin miedo a UPN".

A su vez, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha considerado "un despropósito la moción" de NA+, que "tergiversa la realidad" y supone, ha dicho, "una cruzada por su parte contra la idea de que es mejor saber más que menos". "Yo no he escuchado a nadie hablar de exigir un conocimiento mínimo a la población escolar", ha aseverado la parlamentaria, que ha pedido que "por responsabilidad política, cuando hablamos de las bases que deberían regir la educación, todos, independientemente de sus obsesiones, deberíamos promover una educación lo mas inclusiva posible". Asimismo, ha remarcado que el modelo A, con tres horas semanales de euskera, "no euskalduniza" pero es "un primer paso" para que las personas que quieren "recorrer ese camino lo pueda hacer". Ha lamentado que "las obsesiones identitarias del nacionalismo español valen más que los principios que deberían regir la acción educativa".

La representante de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha acusado a NA+ de tratar de "confundir a la sociedad" y "desprestigiar" el II Plan del Euskera que plantea "estudiar la posibilidad de que todos los niños tengan un conocimiento mínimo del euskera" y "no dice nada de imponer ni de exigir". Así, ha llamado a "leerse bien el plan". Ha señalado, por otro lado, que el alumnado que realiza la EvAU en euskera ha crecido "un 47% en diez años", lo que ha llevado a la UPNA a aumentar los créditos en euskera y su plan director "se propone seguir avanzando en esa dirección". "Y esto sin imposiciones, sin exigencias", ha resaltado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha destacado que "cada alumno debe poder elegir en qué lengua quiere escolarizarse" de entre las dos lenguas propias de Navarra. Se trata, ha señalado, de "facilitar que los escolares se acerquen al euskera que es patrimonio de todos, está en la calle" y "es una riqueza que hay que aprovechar". "¿Quién puede negarse a que se conozca?, se ha preguntado.