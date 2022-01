Chivite reitera que el Gobierno foral "no va a obligar ni a imponer a nadie estudiar euskera"

l "no va a obligar ni a imponer a nadie estudiar euskera". La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite , ha reiterado este jueves que el Ejecutivo fora

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento de Navarra, reiterando la respuesta que ya ofreció en una pregunta similar sobre el mismo tema en un pleno anterior.

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha planteado, no obstante, que si, inicialmente, el Plan Estratégico del Euskera planteaba estudiar la posibilidad de "universalizar" un conocimiento mínimo del euskera entre escolares, se ha introducido un cambio y se plantea ahora "estudiar la posibilidad de que todos los niños en edad escolar tengan un conocimiento mínimo de euskera y trabajar en dicho análisis con los agentes sociales".

no cree que Chivite "nos mienta, sino que tiene un problema con los planes que realiza el departamento de Relaciones Ciudadanas y opta por no darse el disgusto de leerlos". "Al parecer, sí significaba estudiar la posibilidad de hacer obligatorio un conocimiento mínimo del euskera", ha señalado. Iñaki Iriarte ha afirmado quesino que tiene un problema con los planes que realiza el departamento de Relaciones Ciudadanas y opta por no darse el disgusto de leerlos". "Al parecer, sí significaba estudiar la posibilidad de hacer obligatorio un conocimiento mínimo del euskera", ha señalado.

Iriarte se ha preguntado, caso de llevarse a término esta opción, "a costa de qué materias vamos a llegar a ese conocimiento mínimo". "Igual nadie se tiene que preocupar porque el euskera va a ser la madre de todas la marías y va a ser "pintatu" y "koloreatu" y ya se tiene el conocimiento mínimo", ha indicado.

En todo caso, ha señalado que, según la experiencia de otros países, establecer este tipo de obligatoriedades no repercute en un incremento de hablantes sino que aumenta "la animadversión" hacia el idioma y ha afirmado que "un tema tan sensible no puede quedar en manos de un comité de expertos".