El Gobierno foral insiste en que los niños den “un mínimo de euskera”

II Plan Estratégico del Euskera (2020-2027) marcará la política lingüística del Gobierno de María Chivite en lo que resta de legislatura. Lo ha elaborado Relaciones Ciudadanas, el departamento de la consejera Ana Ollo, de Elmarcará la política lingüística del Gobierno de María Chivite en lo que resta de legislatura. Lo ha elaborado, el departamento de la consejera Ana Ollo, de Geroa Bai , la misma que dirigió la política lingüística la pasada legislatura, con el cuatripartito de Uxue Barkos . El plan ha pasado ya todos los trámites y sólo falta que lo apruebe el Ejecutivo.

En la fase de participación, se han desestimado 50 de las 58 alegaciones presentadas, prácticamente todas las que eran críticas, con el argumento de que se oponían a los fundamentos del plan, no hacían una aportación concreta o no se no se podían aceptar en el marco jurídico actual o por razones económicas.

El plan persigue aumentar los vascoparlantes en Navarra, logrando que más niños se escolaricen en esta lengua. Uno de los puntos más controvertidos, al que se presentaron una quincena de alegaciones, contempla estudiar la posibilidad de “universalizar el conocimiento mínimo del euskera a través de la escolarización”, es decir, que todos los niños estudien algo de euskera. Lo mínimo sería el modelo A, que es de enseñanza en castellano con el euskera como asignatura.

familias deciden si lo eligen o no. En sus alegaciones, varias entidades replicaron que eso vulneraría la zonificación lingüística e iría contra la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos. Lo criticaron desde la federación de apymas de centros educativos públicos y concertados CONCAPA , la Asociación Familia E y Sociedad Civil Navarra hasta el sindicato AFAPNA y el sector de enseñanza de UGT, que considera que ese artículo podría ser ilegal por ir contra el principio de voluntariedad que recoge la Ley del Euskera. Varias recordaban que el modelo A se oferta en toda Navarra y las

RESPUESTA DE OLLO

El departamento de Ollo ha rechazado estas alegaciones, pero ha cambiado la redacción de esta medida. Mantiene que se estudiará la posibilidad de que todos los niños en edad escolar tengan “un conocimiento mínimo de euskera”, elimina la referencia al modelo A y matiza que ese análisis se hará “con los agentes sociales”, sin concretar con cuáles. Además, ha modificado la ubicación de ese punto que formaba parte de las medidas para incrementar el número de hablantes en euskera. Ahora está en las propuestas para “reforzar el consenso social” a favor de esta lengua.

DIVISIÓN Y DEBATE INTERNO

El 2º plan tiene entre sus objetivos promover la escolarización en euskera e impulsarlo en educación infantil, sobre todo en el sur de Navarra, especificaba el borrador. Sin embargo, hay que recordar que el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, aseguró que más allá de lo que diga el plan, el Gobierno centra su campaña en promover la matrícula en la escuela pública, y no fomentará ningún modelo. Queda por ver cómo será la redacción del plan que finalmente apruebe el Ejecutivo.

Esta semana, la consejera Ollo y el director gerente del Instituto Navarro del Euskera-Euskarabidea, Mikel Arregi, han presentado una campaña que este mes promocionará el aprendizaje de esta lengua entre la población infantil bajo el lema Regálales el euskera y llegarán muy alto.

22,2 MILLONES EN 3 AÑOS

El plan incluye medidas para promover su uso social, aumentar sus hablantes, que esté presente en las administraciones públicas y en la actividad económica. Además, se propone reforzar el “consenso” social y el “prestigio” del euskera y plantea adoptar medidas normativas. En sus primeros 3 años, el coste de esas iniciativas rondará los 22,2 millones, según estimaciones del Gobierno.

Confederación Empresarial Navarra, alertó sin éxito en sus alegaciones de la “posible discriminación positiva” hacia empresas que usen el euskera con las medidas del plan y que esto puede generar “desigualdad” en el trato con la administración. La CEN , laalertó sin éxito en sus alegaciones de la “posible discriminación positiva” hacia empresas que usen el euskera con las medidas del plan y que esto puede generar “desigualdad” en el trato con la administración.

2º Plan del euskera

Estas son algunas de las medidas recogidas en el borrador del II Plan Estratégico del euskera (2020-2027) del Gobierno.

USO SOCIAL

Más actividades del Gobierno en euskera. En deporte, cultura, educación...

Más contenidos digitales para niños y jóvenes. Dar ayudas para el acceso gratuito.

Actividades subvencionadas. “Estudiar la posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones medidas para garantizar” el euskera en actividades subvencionadas en el ocio, cultura y deporte infantil y juvenil.

Financiar medios de comunicación en euskera. Aprobar fórmulas “basadas en costes estándar y consensuadas con los agentes del sector”. Darán dinero a los medios en euskera para su digitalización y financiarán televisiones en esta lengua, entre otras medidas del plan.

Medios en castellano con financiación pública. Medidas que fomenten que parte de su producción sea en euskera.

Nuevos vecinos de localidades vascohablantes. Impulsar “protocolos y programas de acogida lingüística de ciudadanos no vascohablantes” que vayan a vivir a municipios donde la mayoría utiliza el euskera.

NUEVOS HABLANTES

Educación: promoverlo. Plantea “conseguir que más niños y niñas se escolaricen en euskera”. Una de las medidas que plantea es “promover a lo largo de todo el año la escolarización en euskera, con una estrategia comunicativa diversa”.

Sur de Navarra, desde niños. Desarrollar con entidades locales y agentes sociales “programas y estrategias permanentes” para “impulsar el aprendizaje en euskera y, especialmente en el sur de Navarra, del euskera en Educación Infantil”.

Enseñanza gratuita a adultos. Que se vea como “un derecho”.

SECTOR PÚBLICO

Más puestos bilingües . Acordando objetivos mínimos. Elaborar un plan “para que el paisaje lingüístico” de los servicios de la Administración foral “sea bilingüe”.

ECONOMÍA

Fomentar el euskera en las empresas. Más recursos para impulsar su uso interno en la empresa privada. Identificar a las empresas que den pasos a favor del uso del euskera en sus servicios y promover un sistema de certificaciones para “aumentar su visibilidad”.