Sin confianza entre los socios de Gobierno en Navarra

A tenor de lo declarado el lunes en el Parlamento por los portavoces de los grupos no parece que la confianza entre los socios de Gobierno sea boyante. A las primeras de cambio han sacado a la luz todos los tópicos de la política navarra para poner de manifiesto que la cercanía, aunque sea muy lejana, de UPN con los socialistas les da más miedo que un nublado. Laestablecida entre Javier Esparza con el ministro Bolaños y Santos Cerdán que permitió alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral ha puesto nerviosos a Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. E incluso al PSN. Antes de que Sayas y Adanero dinamitaran el acuerdo, la rueda de prensa de Ramón Alzórriz y Maite Esporrín para desandar los planes de Esporrínde que el acuerdo iba en serio. Y ahora, la parte del acuerdo no echa pública (ya papel mojado) es la que tiene en vilo a más de uno. Poco han tardado en dejar claro que de quien realmente no se fían es de su socio principal: el PSN.