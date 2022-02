García Adanero: "No hemos ido en contra los valores de UPN, al revés"

en contra de los principios y valores de UPN sino "al revés", por lo que tiene la conciencia "muy tranquila" después de haber votado no a la reforma laboral incumpliendo el mandato de la dirección del partido. El diputado de UPN Carlos García Adanero asegura que ni el ni su compañero Sergio Sayas han idosino "al revés", por lo que tiene la conciencia "muy tranquila" después de haber votado no a la reforma laboral incumpliendo el mandato de la dirección del partido.

A la salida de UPN tras comparecer ante la Comisión de Garantías y Disciplina, García Adanero ha indicado en declaraciones a los periodistas que "está muy bien que por lo menos haya gente que te escuche" y a partir de ahí "ya veremos lo que pasa".

Sin saber qué tiempo puede tardar la resolución, preguntado por un posible recurso por vía judicial ha señalado que habrá que ir "paso a paso", pero sí ha confirmado que no entregará el acta de diputado porque si es "por votar diferente, la mitad del partido no estaría aquí" y "los estatus no se han incumplido para nada".

"Nosotros no hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés, yo creo que todo lo contrario", ha afirmado, y añadido que tiene la "conciencia tranquila" y ve el procedimiento abierto "sin mucho recorrido", punto en el que ha asegurado no recordar cuando en 2008 fue él quien pidió al entonces diputado a Santiago Cervera que entregara su acta por votar en contra de los presupuestos del Gobierno del PSOE en contra de lo decidido por UPN.

Sí que se ha mostrado satisfecho porque esta tarde se ha "podido explicar con tranquilidad, que creo que hacía falta" después de que haya quienes han plantado su expulsión desde un principio.