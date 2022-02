Javier Esparza: “Sayas y Adanero iban a votar ‘no’ al margen de lo que acordásemos”

Javier Esparza Abaurrea (1970) refleja el cansancio y la tensión vivida en las últimas horas, después de que los diputados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas le dejaran en evidencia votando por sorpresa contra la reforma laboral. Reconoce que son los momentos más duros que ha vivido desde que está al frente del partido. Tras días sin hablar con él y la “deslealtad” del que en su día fue uno de sus apoyos, este viernes Esparza se reencontró cara a cara con García Adanero. Fue en la reunión que mantuvo la ejecutiva para abordar la hecatombe que ha sufrido UPN. La dirección acordó que por su “grave indisciplina” y “perjuicio” al partido, o los dos diputados dejan su escaño o iniciarán el procedimiento para su expulsión. La cara de(1970) refleja el cansancio y la tensión vivida en las últimas horas, después de que los diputados de UPNle dejaran en evidencia votando por sorpresa contra la reforma laboral. Reconoce que son los momentos más duros que ha vivido desde que está al frente del partido. Tras días sin hablar con él y la “deslealtad” del que en su día fue uno de sus apoyos, este viernes Esparza se reencontró cara a cara con García Adanero. Fue en la reunión que mantuvo la ejecutiva para abordar la hecatombe que ha sufrido UPN. La dirección acordó que por su “grave indisciplina” y “perjuicio” al partido, o los dos diputados dejan su escaño o iniciarán el procedimiento para su expulsión.

¿Cómo ha sido el encuentro con Carlos García Adanero?

A mí me ha dado mucha pena, me ha dado mucha pena la decisión que han tomado y nosotros no podemos hacer otra cosa.

¿Y cómo se ha desarrollado la ejecutiva?

Me he sentido apoyado y agradezco la confianza de la ejecutiva porque es un momento muy difícil, pero no voy a hablar más porque es una reunión interna.

¿Quién va a ganar este pulso, Esparza o los diputados, de momento, de UPN?

Va a ganar UPN, que es lo importante. Al final, quien ha salido dañado es un partido con principios, valores, que tiene palabra. Ellos fueron contra todo eso y no dudo de que UPN será capaz de salir más fuerte.

Pero no se le escapa que este pulso se lo están planteando a usted.

A mí y a la dirección y a la ejecutiva, porque esta nos delegó a los tres miembros unipersonales que tomáramos la decisión y la toma Enrique Maya, que es el vicepresidente, Yolanda Ibáñez, que es la secretaria general y Javier Esparza, presidente.

Ellos dicen que tienen apoyo en las bases.

A mí me llegan muchos mensajes de afiliados que están dolidos con lo que ocurrió en el Congreso y con el daño que puede suponer para el partido.

¿Los dos les aseguraron su voto a favor?

Sí, a la secretaria general los dos le dijeron que lo iban a acatar, contra su voluntad, porque creían que era un error, pero lo acatarían. Y lo dijeron públicamente. Nos engañaron a todos. En la vida hay que ir de cara. ¿Quieres votar no? Pues dilo a las 9 de la mañana, que tengamos margen.

Ellos desde el inicio trasladaron que no estaban de acuerdo con la decisión. ¿Por qué no habló usted con sus diputados como líder de UPN y con todo lo que se jugaba?

Porque ya les llama la secretaria general, que es la número dos del partido y con ella se comprometen a que van a mantener la disciplina de voto. Yo estoy tranquilo. Ni me imagino que van a votar en contra.

¿En el PSOE dudaron de ese apoyo?

A primeras horas del jueves sí, hasta que ellos públicamente dijeron que votarían lo que había decidido la dirección de UPN.

Jueves, seis y media de la tarde, hora de la votación. ¿Cómo lo vivió?

Fue una sorpresa absoluta. Estaba en el despacho de Yolanda Ibáñez viéndolo en directo y no daba crédito. No me parece honrado en política actuar así, engañar a todo el mundo y luego votar en contra. Tiene que haber ética y principios.

¿Qué es lo que hizo entonces usted?

Automáticamente llamar al Partido Socialista y pedir perdón. Hablé con el ministro Félix Bolaños y con Santos Cerdán, con quienes había llevado las negociaciones, hablé con Ramón Alzórriz y hoy (por ayer), con la presidenta María Chivite.

¿Qué le dijeron Bolaños y Cerdán?

Creo que han entendido que no ha sido una deslealtad de UPN, que es lo que me preocupa, sino una posición que toman de forma individual los dos diputados contra el criterio del partido.

Usted ha hablado de que ha habido una “jugada rara”, que los dos avisaron a otros partidos... Concrete a qué se refiere.

El tiempo va a poner las cosas en su sitio y nos vamos a enterar de todo, pero es que es muy raro. No es normal lo que hicieron.

¿Duda de que haya podido haber alguna traición a ustedes por parte del PP?

Espero que no.

¿No lo puede asegurar?

No lo sé. Espero que no. Yo estos días he estado en contacto con el PP. Hablé el miércoles por la noche con Teo García (Egea, el secretario general) y no hablé con Casado porque estaba de viaje. Expliqué a Teo cómo estaba la cosa y hubo respeto absoluto. Todo el mundo sabía que estaba hablando con el PSOE y no recibí ninguna presión del PP para votar que no. Entiendo que con la misma lealtad que actúo yo, actúan ellos. Yo he respetado la posición del PP, legítima, y entiendo que ellos también.

¿Si no hubiera sido así?

Obviamente sería una deslealtad enorme y a partir de ahí tendríamos que revisarlo todo.

¿Y ve a Vox detrás de esto?

No lo sé. Yo no estoy en Madrid. No lo sé.

¿Se ha dinamitado el posible entendimiento con el Partido Socialista?

Creo que no, espero que no. Nosotros somos un partido regionalista, vamos a centrar las cosas también. Tenemos 2 diputados en Madrid de 350. Es verdad que eran determinantes, pero no es lo habitual. Nosotros básicamente hacemos la política en Navarra y estamos hablando con el PSN de forma permanente, hemos apoyado cuestiones, votado en contra de otras... Ha habido momentos de todo. Vamos a seguir hablando. El PSOE y el PSN creo que han entendido perfectamente lo ocurrido.

Pero la situación en la que quedó el PSN, tras esa rueda de prensa anunciando sus acuerdos en Pamplona, fue muy dura.

Esa situación se podía haber evitado si el señor Sayas y el señor Adanero hubiesen anunciado por la mañana que iban a votar que no. Entiendo, entendemos el malestar del Partido Socialista cuando llegas a un acuerdo y no se cumple.

¿Ha sido un jaque mate a su liderazgo?

Yo creo que no. Acabo de ser ratificado por un 91% del consejo político como candidato de UPN a las próximas elecciones forales y hace año y medio tuvimos un congreso con un 60%. Me siento legitimado y apoyado.

¿Esto ha minado su autoridad y su palabra en cualquier futura negociación?

Obviamente, tendremos que tener más cuidado.

¿La decisión de apoyar la reforma laboral fue entendida en su partido?

La reforma laboral parte de un acuerdo entre sindicatos y la patronal, era buena para este país y los fondos europeos dependen de ello. UPN ha defendido siempre la concertación social. No le debo nada a Pedro Sánchez, es quien ha hecho que yo no sea presidente de esta comunidad por sus acuerdos con Bildu. Si no nos hubiera gustado la reforma, ni hubiéramos entrado a hablar.

Además de lo conocido, ¿qué había conseguido del Gobierno central en las negociaciones que todavía no se haya contado?

Lo principal es que la reforma laboral era positiva. A partir de ahí habíamos empezado un camino de diálogo con el PSOE para abordar cuestiones que pueden ayudar al desarrollo económico y social de Navarra y a la convivencia, pero no quiero concretar más, el acuerdo no ha salido.

Los diputados parecen estar muy tranquilos y recalcan que no dejarán el escaño.

Ellos sabrán lo que tienen que hacer.

¿UPN va a perder dos diputados? Porque los siguientes en la lista son Cristina Sanz (PP) y Sonia Pérez (Ciudadanos).

Ya lo hablaríamos en su momento, pero dos personas que han actuado así no tienen que estar ahí.

¿Está dispuesto a zanjar esta crisis perdiendo dos diputados en el Congreso?

Sí.

Adanero le replica que en UPN no es el presidente el que decide qué se vota.

Es que no es el presidente, fueron los órganos colegiados. Y tampoco lo decide un diputado. Lo que tiene que entender el señor Adanero es que él no decide la política por muy diputado que sea. Él es diputado por UPN. El partido y la estructura del partido es la que tiene que tomar las decisiones. Él sabrá por qué ha sufrido ese cambio de actitud tan radical que yo no entiendo.

¿Este desencuentro se ha producido ahora o los diputados y usted habían perdido la sintonía política?

No, no. He hablado con ambos, más con Carlos, es verdad, pero también con Sergio cuando ha habido que hacerlo.

Entonces, ¿qué ha pasado aquí?

Ellos están en la convicción de que el voto a favor suponía más o menos sujetar el Gobierno de Sánchez cuando no es así, se votaba la reforma laboral. Y nadie en la ejecutiva del lunes acordó votar no.

¿Si hubiesen conseguido del Partido Socialista la carta de capitalidad para Pamplona ese voto habría sido un sí?

Ellos hubiesen votado no en cualquier escenario, al margen de lo que acordásemos, porque creo que tienen mucha presión en Madrid, mucha presión mediática, de determinados sectores, en redes sociales... Creo que todo eso también marca cuál es su posición y esa es la realidad.

Usted ha dicho que Adanero y Sayas ya no representan a UPN.

Es que cuando toman una decisión de tanta relevancia haciendo tanto daño al partido y a su imagen a conciencia y engañando a todos, no nos representan. Eso no se espera de un miembro de este partido. Les hemos pedido el acta convencidos de que no tienen que seguir representando a UPN en el Congreso después de lo que han hecho.