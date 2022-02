Sayas: "Si Esparza no sabe presidir un partido igual el que tiene que dejar la presidencia es él"

Ni Sayas ni García Adanero van a dejar sus escaños. Así lo confirmaron ambos este jueves a Diario de Navarra, defendiendo la decisión que adoptaron ayer.

“Si Javier Esparza no sabe presidir un partido igual el que tiene que dejar la presidencia es él”, declaró Sayas, quien sostuvo que no han incumplido el mandato del comité ejecutivo de UPN. “No he estado jamás en mi vida política más convencido de una decisión”.

En ese mismo sentido se pronunció Carlos García Adanero, al afirmar que pedirles el acta “está injustificado”. “La decisión que se tomó no se ajusta a los estatutos del partido y a cómo se toman las decisiones. Discrepo. Cuando se toman decisiones en el Parlamento o en un ayuntamiento que creo que no se ajustan a lo que yo creo que se deben ajustar, no pido el acta a los parlamentarios ni a los concejales”, concluyó.