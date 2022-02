Sayas: “No hubiera podido explicar otra decisión a los votantes”

Minutos después de haber votado ‘no’ a la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez desobedeciendo el criterio fijado por el presidente de UPN, Javier Esparza, y antes de que el partido le pidiera que entregue su acta de diputado, el regionalista Sergio Sayas, defendía convencido su voto asegurando haber medido en todo momento las consecuencias que esa decisión le podría acarrear. “No hay ninguna razón que pueda justificar no sólo no una expulsión sino ningún tipo de medida disciplinaria. Hemos cumplido los estatutos en todo momento”.

¿Podría explicar su decisión de votar ‘no’ pese al criterio fijado por el presidente de UPN?

Ha sido una decisión muy difícil pero le aseguro que no he tomado una más convencido nunca.

Existía un acuerdo de la ejecutiva de UPN. ¿Cuándo decidió que votaría ‘no’?

Lo tuve claro desde ayer (el miércoles). Le diría que Carlos y yo estuvimos muy de acuerdo desde el primer momento.

¿Habrá medido las consecuencias que le puede acarrear su decisión?

En primer lugar, en mi opinión hemos cumplido estrictamente los estatutos de UPN y, en segundo lugar, Carlos y yo representamos a un partido político y a algo mucho más importante que son los electores. Representamos a los navarros, a la gente que nos da su confianza para que estemos aquí. Creo que cuando uno tiene la obligación de tomar una decisión tiene que ser una decisión informada para que sea libre.

¿Hubiera cambiado el sentido de su voto de haberla tenido?

Si alguien no tiene información sobre la decisión que tiene que tomar para empezar no la puede tomar libremente y, en segundo lugar, quien le está diciendo lo que tiene que hacer considera que el cargo público le pertenece a una dirección o a un presidente o a alguien que ni tan siquiera llama y no a un cargo público que es al que los ciudadanos eligen para representarles. Lo peor que uno puede hacer en política es no poder explicar a los votantes, a la gente que le elige, las decisiones que toma. Yo no hubiera podido explicar esa decisión a los votantes.

Entiendo que no habla sólo de la reforma laboral.

Quien hoy (ayer) trae esta reforma laboral es el PSOE, el Gobierno de España, un partido que en Navarra ha pactado con todos los partidos del arco parlamentario, incluido EH Bildu, para que no gobierne UPN. Un partido que en España ha elegido como socios para dirigir este país al independentismo y a la izquierda más extrema de este país. ¿Cómo le explico yo a unos votantes que este gobierno que critico, cuando tiene una dificultad y puedo erosionar ese gobierno, yo le pongo un balón de oxígeno y lo salvo?

El partido podría tomar medidas contra vosotros. Lo habrán tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión.

No he tomado nunca una decisión ni más meditada ni más convencida.

¿Podría ser expulsado del partido?

No hay ninguna razón que pueda justificar no sólo no una expulsión sino ningún tipo de medida disciplinaria. Hemos cumplido los estatutos en todo momento.

Pero, ¿y la disciplina de voto? El presidente del partido fijó que iban a votar 'sí' y ustedes han desobedecido.

¿Qué es la disciplina de voto?. En primer lugar, la disciplina de voto es que en un grupo parlamentario se expone una posición, se debate esa posición, todos los miembros de ese grupo parlamentario pueden expresar su opinión y luego se produce esa votación . Una vez que se ha producido, la decisión se acata. Pero cuando los diputados no podemos ni tan siquiera opinar sobre un acuerdo, eso no es disciplina de voto es imposición de una postura. Y eso es que una dirección del partido aspira a sustituir a la representatividad que tienen los cargos públicos. Eso es otra cosa.

¿Ha hablado con alguien del partido?

Del partido sí, pero no de la dirección.

¿No le ha llamado nadie de la dirección?

Me llamó ayer la secretaria general diez minutos antes de que se comunicara la decisión en rueda de prensa. Le pregunté que en qué se basaba el acuerdo y me dijo que no me lo podía explicar. Yo le dije que si no me lo podía explicar que cómo quería que lo votara.

¿Esperaba una llamada de Esparza?

Creo que quien me tenía que llamar era el presidente y, en segundo lugar, que me tiene que explicar los términos del acuerdo y pedir confidencialidad en aquello en lo que considere que entra dentro de la discreción que debemos tomar en unos acuerdos o incluso me podrá decir que alguna parte quizá no la cuente porque necesita discreción y yo podré darle mi opinión. Probablemente lo entenderé mejor si alguien me lo explica que si no me lo explica.

¿Va a dormir tranquilo?

He tenido días mejores. Más que ayer seguro, pero no sé cuánto. La tensión también sale.