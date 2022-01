Chivite sigue sin apoyos para cambiar la Ley del Convenio Económico

apoyos suficientes en el Parlamento para aprobar las modificaciones en la Ley del Convenio Económico que pactó con el Ejecutivo central. El PSN (11 parlamentarios) sólo tiene asegurado el apoyo de Podemos (2) e I-E (1). O consigue que su socio de Geroa Bai (9) y Bildu (7) cambien su abstención por el voto a favor, algo difícil dado que los socialistas defienden el acuerdo tal y como está, o logra el respaldo de Navarra Suma (20), con quien todavía no ha contactado para buscar su apoyo. Los cambios en esta ley requieren el respaldo de la mayoría absoluta, es decir, al menos 26 votos de los 50 parlamentarios. Han pasado 3 semanas, con las navidades por medio, y el Gobierno de Navarra sigue sin tenersuficientes en el Parlamento para aprobar las modificaciones en la Ley del Convenio Económico que pactó con el Ejecutivo central. El PSN (11 parlamentarios) sólo tiene asegurado el apoyo de Podemos (2) e I-E (1). O consigue que su socio de Geroa Bai (9) y Bildu (7) cambien su abstención por el voto a favor, algo difícil dado que los socialistas defienden el acuerdo tal y como está, o logra el respaldo de Navarra Suma (20), con quien todavía no ha contactado para buscar su apoyo. Los cambios en esta ley requieren el respaldo de la mayoría absoluta, es decir, al menos 26 votos de los 50 parlamentarios.

QUÉ CAMBIOS ESTÁN EN JUEGO

La Comunidad foral tiene competencias en materia tributaria y el Convenio fija su aportación al Estado y armoniza su régimen fiscal con el general. Ambos Ejecutivos cerraron en diciembre un acuerdo para modificar la norma. Entre otros cambios, pactaron incorporar los impuestos conocidos como tasa Tobin y la tasa Google que cobrará Navarra. Lo que no han cerrado aún es un acuerdo que actualice la aportación de Navarra al Estado en el actual quinquenio (2020-2024). La aportación se calcula aplicando el índice de imputación (hoy del 1,6%) al importe de las cargas del Estado que no son asumidas por la Comunidad y a las correspondientes compensaciones.

El pacto que alcanzaron ambos gobiernos para modificar la Ley del Convenio debe ser aprobado por el Parlamento y las Cortes. El Gobierno navarro llevó el día 23 de diciembre al Legislativo las modificaciones, pero tuvo que retirar este punto para que no se votara, al no tener asegurada la mayoría absoluta. Los socialistas ni siquiera tenían el apoyo de su socio de coalición, Geroa Bai, que al igual que Bildu y NA+ se iba a abstener. En el debate hubo un duro enfrentamiento dialéctico entre PSN y Geroa Bai.

POSTURA DEL NACIONALISMO

El punto que ha desatado las principales críticas de Geroa Bai y de EH Bildu es que la ley va a especificar entre las competencias de la comisión coordinadora de Navarra y el Estado que además de fijar la aportación (como ya recoge hoy la norma) también determine el índice de imputación. Los nacionalistas sostienen que el Parlamento no podrá opinar. Hoy ambos pedirán explicaciones en el pleno del Legislativo a la consejera de Economía y Hacienda, la socialista Elma Saiz.

El exvicepresidente y exconsejero de Economía en el Gobierno de Gabriel Urralburu José Antonio Asiáin, que presidió la representación de Navarra que negoció el Convenio Económico, explicaba ayer en este periódico que la comisión coordinadora al tener la competencia para aprobar la aportación la tiene para determinar el índice de imputación con el que se calcula, por lo que incluso es innecesario especificarlo en la ley, recalcó. Unas palabras que ayer suscribió el portavoz del Ejecutivo, el socialista Javier Remírez, quien sostuvo que ese criterio se siguió cuando gobernaba UPN pero también cuando gobernó su hoy socia Uxue Barkos, de Geroa Bai.

Remírez defendió los cambios en la ley que han pactado y afirmó que si los grupos miran el interés de Navarra “y no el partidista”, llegarán a un acuerdo. Reconoció, no obstante, que no se habían producido aún conversaciones formales, pero dijo que su voluntad es lograr “el máximo consenso”.

ESPARZA ABIERTO A DIALOGAR

El portavoz de NA+ Javier Esparza confirmaba este miércoles a este periódico que el Ejecutivo no les ha llamado todavía. Destacó que quieren abordar asuntos relevantes como el efecto de la deuda del Estado y sus intereses en la aportación de Navarra y tener una explicación técnica y directa de los cambios pactados por parte del Gobierno. “Nuestra voluntad de intentar acordar algo que es esencial y lograr la mayoría más amplia posible es toda, pero nadie nos ha llamado”, subrayó.