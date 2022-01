La campaña ‘La peseta solidaria’ asegura 60.000 € a Manos Unidas

La campaña "", extendida por Manos Unidas como fuente de ingresos para costear proyectos de emergencia en países azotados por el hambre, ha asegurado a su delegación en Navarra unos i. Una de las vías recaudatorias procedió del canjeo de peseta por euro, válido hasta el pasado 30 de junio. La iniciativa se apoyó desde octubre de 2020 en lade la Comunidad foral donde particulares y colectivos pudieron hacer entrega de pesetas fuera de curso. “La generosidad de los navarros ha sido impresionante”, destaca el delegado de la entidad,. Los viajes de ida y vuelta de sus voluntarios a cada parroquia y farmacia tendió una tupida red de colaboración. Asegurada la vía de suministro con los donativos hubo un segundo esfuerzo por su parte para realizar el canje en la sede del Banco de España en Zaragoza, al carecer de propia Pamplona. Por consejo de su propio mecánico, el delegado de la entidad filantrópica, José Javier Castiella, renunció a utilizar su vehículo particular para realizar el transporte. Con los 600.000 kilómetros que acumulaba, la partida se hubiese quedado en un intento infructuoso. El coche, como le advirtió el mecánico, no habría llegado “”. En tal tesitura, no quedó otra que alquilar una furgoneta. El cambio mereció la pena. Por 150.0000 monedas de pesetas y de billetes por un valor superior a 2 millones de pesetas, se logró el 29 de diciembre en el viaje a Zaragoza una partida de. La entidad repitió la misma operación en verano.