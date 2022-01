La ONCE estrena en Navarra la figura del promotor de braille para adultos que acaban de perder la vista

La ONCE ha puesto en marcha un nuevo servicio dentro de su modelo de atención personalizada a personas ciegas o con baja visión consistente en la figura del promotor de braille para adultos, que ha comenzado a implantar en Navarra y en otras seis comunidades: Andalucía, Madrid, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria. El objetivo a medio plazo es que haya hasta 22 profesionales ocupándose de esta labor en todo el territorio nacional, según ha informado la Fundación en una nota de prensa.

Con motivo del Día Mundial del Braille, que se conmemora el 4 de enero, la ONCE destaca la vital importancia que este sistema de lectoescritura ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX tiene para fomentar la autonomía personal de quienes carecen de visión.

Ana Isabel Ruiz, directora de Educación, Empleo y Braille de la ONCE, explica que "el objetivo de este nuevo servicio del promotor de braille es intensificar la enseñanza para personas que pierden la visión en edad adulta, una labor que en los últimos años se ha venido haciendo a través de los instructores de tiflotecnología, pero que entendemos que es necesario actualizar".

La ONCE garantiza el aprendizaje del braille desde temprana edad a través de su modelo personalizado de atención educativa, pero "es frecuente que personas que pierden la visión a partir de cierta edad muestren reticencias a acercarse a esta forma de comunicación al tener la percepción de que les va a resultar muy difícil el aprendizaje."

Según Ana Isabel Ruiz, “la formación se realiza a través de diferentes metodologías y de una manera personalizada al nivel funcional que necesite cada usuario. El objetivo principal no es que esa persona se convierta en un gran lector de libros en braille, que también puede serlo, sino que cada usuario determine hasta dónde quiere aprender braille y para qué lo necesita. Que sea capaz de leer etiquetas de medicamentos para saber cuál tiene que tomar, o de leer cartelas en museos o de etiquetar su ropa para diferenciar los colores y pueda combinarlos al vestirse son aspectos fundamentales para mejorar su calidad de vida y su nivel de autonomía personal”.

PAULA, PROMOTORA

“Mi trabajo es enseñar braille a personas adultas”, asegura rotunda Paula Rivero, promotora de braille de la ONCE en la Comunidad de Madrid. Para ella, “la pérdida visual tiene un proceso y normalmente las personas que deciden aprender braille previamente han pasado por los servicios de ajuste a la discapacidad visual que ofrece la ONCE. Es muy importante que sea la propia persona la que decida aprenderlo, para convertir ese aprendizaje en un objetivo claro y no en una terapia ocupacional”.

Según Rivero, “al principio normalmente creen que no van a poder aprender en edad adulta ya que, para una persona que ha tenido visión, la discriminación táctil no es muy precisa, al no haber utilizado el tacto como una herramienta identificativa. Pero enseguida van adquiriendo habilidades, cada persona a su ritmo, y se sorprenden”.

DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE

La ONU proclamó oficialmente en 2019 Día Mundial del Braille el 4 de enero, fecha de nacimiento de Louis Braille (1809-1852) creador de este sistema de lectoescritura que hoy utilizan 285 millones de personas ciegas o con baja visión en todo el mundo. Un sistema que garantiza a estas personas el acceso a la lectura, así como a poder utilizar bienes y servicios rotulados, especialmente en estos momentos de pandemia, con garantías suficientes que permitan su autonomía personal y seguridad en los consumos.

En este sentido, el braille es esencial para la alfabetización y el aprendizaje permanente de las personas ciegas, para su libertad de expresión y opinión y para su inclusión social.

Desde la ONCE se impulsa el uso del braille con el objetivo de que los afiliados a la Organización y el resto de la ciudadanía puedan conocer y disfrutar de este código de lectoescritura desde todos sus ámbitos: educativo, cultural, el uso del braille en la vida cotidiana, en el ocio y en muchas otras vertientes.

El conocimiento y el uso del braille es ya habitual en colegios y universidades y todo tipo de establecimientos de servicio público, y está presente en envases de productos alimenticios y de medicamentos, botoneras de ascensor, cartas de restaurantes, etc., lo que supone una gran mejora en la vida cotidiana de las personas ciegas o con baja visión.

COMISIÓN BRAILLE ESPAÑOLA

La ONCE creó en 1984 la Comisión Braille Española (CBE), el órgano que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille de lectoescritura, así como la simbología en relieve y color aplicable a láminas o cualquier producto utilizable por las personas ciegas. Desde la CBE, una especie de Real Academia Española (RAE) del braille, se asesora a distintas empresas y organizaciones sobre cómo incluir este sistema en sus productos y servicios.

CUPÓN CONMEMORATIVO

La ONCE se une también a este Día Mundial del Braille dedicándole el cupón diario del martes 4 de enero. De esta forma, cinco millones y medio de cupones celebrarán que gracias a los seis puntos de este código de lectoescritura la vida de las personas ciegas es más accesible. Con motivo de este día mundial, la ONCE hacen un llamamiento al Gobierno ya los responsables de administraciones públicas y a todas las demás partes interesadas para que se garantice la disponibilidad de materiales de lectura en formatos accesibles, incluido el braille, para que nadie quede atrás. Y lo mismo en productos y servicios.