Esparza acusa al Gobierno de Chivite de tener los "peores" datos covid de Europa

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, destaca en su balance de 2021 que Navarra cierra el año con los datos "peores de Europa en la gestión del covid”.

“Tenemos mayor incidencia que cualquier país europeo y a gran diferencia del resto”, subraya Esparza en un comunicado, en el que sostiene que “alguien debe asumir la responsabilidad de tan desastrosa gestión”.

Tras preguntarse “a qué está esperando Chivite para tomar decisiones respecto a los actuales responsables del departamento de Salud”, el portavoz de NA+ asegura que “miles de navarros y navarras están pagando las consecuencias de la incompetencia del Gobierno para hacer frente a la pandemia aislados en sus casas".

La razón, dice, es que desde el Gobierno "no se ha sabido anticiparse y no se han tomado las medidas para que una comunidad como Navarra arroje estas escalofriantes cifras”.

Además, sostiene Esparza, “Navarra dispone de uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, pero somos los peores", y quiere saber si "¿Nadie se pregunta por qué ?" o "¿Nadie se pregunta que están haciendo otros con mejores resultados?”.

Y se responde afirmando que “es una vergüenza que el departamento de Salud se limite a culpabilizar al ciudadano de la mala utilización del sistema sanitario, máxime cuando no han tenido información clara respecto a los cambios en el protocolo, no se han reforzado ni los servicios de urgencias ni Atención Primaria y no han implantado ninguna medida para retener y atraer médicos”.

Además, recuerda que “no han facilitado el acceso ni financiado los test de autodiagnóstico de oficinas de farmacia”.

Así, asegura, "han abandonado a su suerte a muchos ciudadanos", por lo que sostiene que "ya vale de tanta autocomplacencia y autobombo y de no reconocer los errores, porque aquí hay mucha gente que lo está pasando mal y Navarra no tiene por qué pagar la incapacidad de los actuales gestores”, concluye Esparza.