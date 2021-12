Esparza se perfila como candidato de UPN en las elecciones de 2023

“Navarra necesita un gobierno alejado de Bildu que le devuelva al lugar que merece, con políticas sensatas y moderadas que le hagan progresar”, señaló Esparza en su anuncio. “Quiero poner el potencial de UPN al servicio de Navarra, acompañado de un equipo preparado y motivado que actúe guiado por nuestros principios y valores para ofrecer soluciones a los retos actuales, pensando en el interés general y en la prosperidad de todas las personas. Navarra tiene que aprovechar su fortaleza, el tesón de su gente y el impulso de nuestros Fueros. Tenemos que volver a creer en nuestras posibilidades y sentir el orgullo de pertenecer a una comunidad singular dentro de España. Y lo vamos a conseguir”.

El comité ejecutivo regionalista acordó por unanimidad que el plazo para presentación de candidatos se inicie este martes y. Fuentes de UPN indican que no se prevé que Javier Esparza vaya a tener rival para volver a ser candidato. O al menos no por parte de nombres relevantes dentro del partido. El diputado, quien disputó a Esparza la presidencia del partido en el último congreso (ganó Esparza con el 58% de los votos), no va a dar ahora el paso al frente.