Navarra cuenta ya con presupuestos para 2022 tras el tercer pacto del Gobierno y Bildu

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves los presupuestos de Navarra para 2022 que ascienden a 5.273 millones entre los gastos de los departamentos y los gastos financieros. Incluyen 162 millones de euros de fondos europeos. La presidenta María Chivite ha conseguido de nuevo aprobar las grandes cifras de ingresos y gastos de la Comunidad foral, gracias a que, por tercer año consecutivo, ha cerrado un acuerdo presupuestario con EH Bildu

Mientras desde el Ejecutivo destacan el incremento histórico del gasto en los presupuestos, de los que el 56% van a gasto social, desde Navarra Suma inciden en que eso no garantiza que sean eficaces y positivos para Navarra y de hecho sostienen que no afrontan las prioridades de la Comunidad foral, empezando por la situación de la sanidad navarra.

En este tema, hasta Geroa Bai ha afirmado que no se está haciendo frente a la situación de la atención primaria que va a ser “uno de los grandes retos de 2022”.

"UN GUIÓN ESCRITO HACE TIEMPO"

La parlamentaria de NA+ María Jesús Valdemoros ha reprochado al resto de grupos que no ha habido debate sobre Presupuestos, "ha sido una teatralización de un guión ya escrito hace tiempo, todo acordado con anterioridad al inicio de las comisiones en las que se han debatido las enmiendas".

"Estaba pactado que ninguna de las 353 enmienda presentadas por Navarra Suma saldría adelante, fueran las que fuesen. El Gobierno de Navarra, de la mano de su socio preferente, EH Bildu, ha presentado un proyecto para el que se atribuye en exclusiva la capacidad de introducir enmiendas", ha censurado.

Así, ha considerado que se ha aplicado una "política de poca altura, de imposición y de apisonadora, nulo diálogo y mucha propaganda". En todo caso, Valdemoros ha señalado que pese al trabajo de Navarra Suma en la presentación de enmiendas, era difícil que encajaran en los Presupuestos, puesto que "nuestro modelo fiscal y económico es muy distinto al de su política presupuestaria".

"Es imposible encontrar un guante para un Gobierno de cinco partidos, semejante carajal difícilmente va desembocar en un idea clara y sólida de hacia dónde se quiere ir", ha criticado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha respondido a Valdemoros que cuando UPN y PSN eran socios no se aprobaban enmiendas de los grupos de la oposición y ha añadido que "hace dos días el alcalde de Tudela (Navarra Suma) aprobó sus Presupuestos y no admitió ninguna enmienda de los grupos de la oposición".

"Los Presupuestos de Navarra nacieron con un portazo y espantada de Navarra Suma cuando se les llamó a negociarlos, porque solo buscaban su relato, Bildu y más Bildu, y la ciudadanía, en el Navarrómetro, les ha dicho que ese argumento ya no vale", ha afirmado.

El parlamentario socialista ha destacado que los Presupuestos contienen "un 56% de gasto social que guiará las acciones políticas del Gobierno de Chivite" y ha defendido además que se aplicarán "medidas fiscales que alivian a las rentas medias y bajas en unos momentos muy duros para las familias navarras, porque siempre hemos dicho que la salida de esta crisis debe ser una salida justa".

"Son los terceros presupuestos de un Gobierno en minoría que ha sabido entender las realidades sociales", ha asegurado.

Geroa Bai Mikel Asiáin ha afirmado que su grupo apoya los Presupuestos "más allá de la carencias que tiene, porque evidentemente nunca satisface a todos ni del todo, pero suponen estabilidad política y económica, y se logran por séptimo año consecutivo a través de la negociación entre diferentes".

"No constituimos un bloque monolítico, simplemente nuestro deber y responsabilidad con Navarra nos ha llevado a lograr un acuerdo", ha afirmado.

No obstante, ha señalado que hay cuestiones que "ocupan y preocupan" a Geroa Bai. Así, ha explicado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario de la ley de Policías de 2018 y ha explicado que estarán "vigilantes" para que en la pasarela que se habilitará para pasar de la Guardia Civil a Policía Foral ante la asunción de las competencias de tráfico no se asuman "pagos innecesarios".

Además, Geroa Bai exigirá que las OPE del próximo año "contengan todas las modificaciones pactadas, no solo en materia de euskera, aunque por supuesto también".

EH Bildu, La portavoz de Bakartxo Ruiz , ha afirmado que "no son desde luego los Presupuestos que por nuestra parte habríamos aprobado pero hay una serie de partidas y aportaciones que han mejorado notablemente el proyecto".

"Estas mejoras sustentan una abstención, que no es un sí, porque hay cuestiones que no nos gustan, en las que falta ambición, pero es cierto que estos Presupuestos siguen la senda de los seis Presupuestos anteriores. En 2016 se emprendió un camino diferente al que veníamos sufriendo durante la última legislatura de recortes y poco a poco hemos ido dando la vuelta a determinadas cuestiones", ha asegurado.

Bakartxo Ruiz ha indicado que "en algunas cuestiones estamos lejos de los objetivos de garantizar servicios públicos universales, dignos y de calidad para toda la ciudadanía, pero estamos ante un camino y cuando el camino vaya en la buena dirección, vamos a estar ahí". Por otro lado, ha advertido al Gobierno foral de que "no se puede vivir eternamente de las rentas" y ha señalado que "tiene que dejar de mirar a la derecha en materia fiscal".

Por parte de Podemos Mikel Buil ha afirmado que "hay cuestiones previas que Navarra Suma no quiere nombrar, le pide al Gobierno que se aísle, que pierda todos sus apoyos para contar con Navarra Suma, y eso no es hablar de Presupuestos, es hablar de otra cosa, y cuando vienen con exclusiones, se encuentran excluidos, es una lógica muy coherente a nivel democrático".

Buil ha defendido que los Presupuestos "han mejorado después de este debate de enmiendas, ateniendo a cuestiones más concretas". "Este Presupuesto es el más elevado que ha tenido nunca Navarra y en su negativa a votarlo, la derecha, más allá de esas condiciones predemocráticas de excluir gente, nos planteaba unas cuestiones absolutamente inconsistentes. Hoy, sin ustedes, Navarra está muchísimo mejor", ha considerado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón , ha afirmado que los Presupuestos "son absolutamente necesarios en su contenido", pero al mismo tiempo ha considerado que son "insuficientes". "Estos Presupuestos son producto de un acuerdo entre diferentes. No recogen todas nuestras prioridades políticas, pero nos parecen suficientes y se avanza sobre todo en la senda de la recuperación de las condiciones de las familias", ha asegurado.

Marisa De Simón ha señalado que "Navarra Suma insiste en un modelo económico totalmente fracasado que no fue capaz de dar respuesta a la crisis de 2008 y que es incapaz de dar respuesta a esta nueva crisis". "Su propuesta de menos ingresos y más gastos no nos cuadra y estoy tan convencida de que es totalmente dañina para la reconstrucción económica y social, que es más propia de las reivindicaciones del capital", ha asegurado.