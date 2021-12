El Gobierno retira la modificación del Convenio en medio de una trifulca con sus socios

La modificación de la Ley del Convenio Económico , pieza clave del autogobierno de Navarra, fue retirada este jueves en el último momento antes de la votación en medio de la bronca entre socios de Gobierno.

Los socialistas han llevado al Pleno su pacto con el Estado sin haber alcanzado un acuerdo previo con sus socios, ni con Navarra Suma , por lo que ha cundido el nerviosismo y en el debate se han enfrentado de manera muy dura los socios de Gobierno por el anuncio de la abstención de Geroa Bai

Al final, pese a que Javier Esparza ha anunciado su apoyo a la ley "por responsabilidad" (debe ser aprobada por mayoría absoluta), los socialistas han decidido retirarla al no tener muy claro si el voto de Navarra Suma iba a ser favorable o una abstención. La consejera Elma Saiz ha afirmado que volverán a presentar la modificación cuando haya consensos en torno a ella.

ENFRENTAMIENTO EN EL DEBATE

"Hoy Geroa Bai y EH Bildu dan una puñalada a nuestro autogobierno, traicionan nuestros fueros", ha criticado al inicio de su intervención portavoz socialista, Ramón Alzórriz . Y ha añadido: "Hoy se van a aprobar más competencias y más autogobierno para nuestra Comunidad. ¿No quiere más autogobierno, no quiere gestionar las tasas Tobi y Google, señora Barkos?", le ha cuestionado a la socia del Gobierno de Chivite, cuando aún creía que la Ley iba a salir adelante.

La respuesta de Uxue Barkos no se ha hecho esperar y ha sido para reprochar a los socialistas el tono empleado: "¿Es este el concepto de Gobierno de acuerdo entre diferentes?", ha inquirido a los socialistas. "Lo hacen peligrar -ha continuado- por no sentarse a hablar con el Parlamento y con sus socios de Gobierno". También ha reprochado a la presidenta Chivite y a la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, no haberla informado en los últimos días de lo que se estaba negociando con Madrid.

En todo caso Barkos, ha manifestado que se siente parte del Gobierno "pero si algo no me gusta tengo que decirlo". Y lo que no le gusta de la modificación del convenio es que el índice de imputación, con el que se calcula la aportación de Navarra al Estado, "va a ser decidido por la comisión coordinadora y no por el Parlamento de Navarra". A este respecto, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz ha respondido: "nada más lejos de la realidad. No conlleva ninguna modificación, sino que elimina una disposición transitoria totalmente caducada al referirse a los años 2005 y 2009".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha incidido en este mismo aspecto "negativo" para el autogobierno de Navarra y ha criticado con dureza la intervención de Ramón Alzórriz. "Decir que si no votamos a favor de esta modificación estamos en contra de los fueros es una mentira de cabo a rabo, además de que usted está recuperando el reparto de carnets de navarros buenos y navarros malos".

Por su parte, desde Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado que la modificación del Convenio pactada con Madrid es de carácter "técnico" y no afecta a nada sustancial. Sí ha criticado la ausencia de aspectos relevantes en el pacto con el Estado demandados desde meses atrás por Navarra Suma, así como las "prisas" con las que se ha presentado ahora la Ley que recoge esta modificación.

Al igual que Barkos, ha afeado a los socialistas que presentaran en el Parlamento la modificación "sin pacto con sus socios, ni un acuerdo con Navarra Suma". "Sus socios han anunciado su abstención -se ha dirigido a los socialistas-. Sorprende que se abstengan en una ley que propone el Gobierno y pone de manifiesto la falta de cohesión de este Gobierno". Navarra Suma ha anunciado su voto a favor de la modificación del convenio "por responsabilidad". "Vamos a estar a la altura y vamos a votar lo que creemos mejor para Navarra".

Sin embargo, algo ha chirriado a los socialistas que finalmente han acabado retirando la ley y no han querido arriesgarse a una posible anstención de Na+.

Los parlamentarios de I-E y Podemos sí habían anunciado su voto a favor.