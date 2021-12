La mitad de los ingresados en la UCI por Covid en Navarra están sin vacunar

El último Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha destacado que la elevada incidencia de casos en la Comunidad foral se ha traducido en un importante impacto en la red sanitaria.

El impacto afecta desde el sistema de rastreo y detección hasta hospitales -aun en menor medida por el decalaje temporal y el efecto mitigante de vacunas respecto a ingreso y cuadros graves-, pasando por los centros de salud de una Atención Primaria muy exigida también por otros virus y situaciones invernales. Actualmente hay 124 personas ingresadas, de ellas 22, en UCI. Del total de las personas ingresadas en UCI, la mitad está sin vacunar.

En cuanto a las edades de las personas ingresadas, en la actualidad, el grueso se concentra en el grupo de mayores de 60 años, de ahí la importancia de acelerar en la medida de lo posible la administración de la dosis de refuerzo.

ALTA INCIDENCIA EN NIÑOS

El informe refleja también una situación de incremento en la incidencia de los contagios, y que esta subida ha sido más suave en el grupo de los mayores de 75 años, probablemente por la alta cobertura vacunal y por el efecto de la tercera dosis de la vacuna. Destaca también la incidencia particularmente alta en el grupo de 5 a 14 años, que contabiliza el 24% de los casos de la semana pasada. Salud Pública resalta la eficacia de las vacunas para evitar sobre todo ingresos y casos graves, aunque insiste en la necesidad de complementar la protección mediante otras medidas como el uso de mascarilla.

El Servicio Navarro de Salud, al mismo tiempo, acelera el refuerzo en la vacunación de mayores de 60 años para antes de Navidad, blinda al personal sanitario con una tercera dosis a partir del día 13 e incorpora el nuevo grupo de menores de 11 años la próxima semana. El sistema sanitario presenta una situación de tensión en diferentes ámbitos dado que Navarra se encuentra en el inicio de una situación de riesgo alto, según los indicadores del Ministerio de Sanidad. Actualmente hay hospitalizadas 124 personas de las que 22 están en UCI, la mitad de estas últimas está sin vacunar, por lo que el Departamento de Salud insiste en la importancia de ampliar al máximo la cobertura vacunal sin relajar otras medidas como el uso de mascarilla, la distancia, evitar situaciones individuales y colectivas de riesgo, etc.

Una semana más, el Informe reitera en sus conclusiones la eficacia de las vacunas frente al COVID-19, sobre todo a la hora de prevenir las formas más graves de la enfermedad, alcanzando una efectividad promedio del 91% para prevenir ingresos hospitalarios y del 93% para prevenir ingresos en UCI. Al mismo tiempo, el Informe destaca la necesidad de complementar la vacunación con el resto de las medidas preventivas frente al COVID-19: distancia física interpersonal y uso de mascarilla en interiores y cuando no es posible mantener la distancia.

En este sentido, el Departamento de Salud va a actuar en tres líneas básicas: acelerando la vacunación para proteger a la población más vulnerable por edad y situación de riesgo; manteniendo la detección; e intensificando las medidas de prevención, tanto individuales como colectivas para lograr que no se generen nuevos contagios. En este sentido, se está trabajando con los diferentes sectores, municipios, otras instituciones y operadores privados, con un calendario de reuniones con el fin de establecer un marco de referencia de actividades navideñas y prenavideñas partiendo de la experiencia del año pasado, adaptándolo a la situación actual y siempre con la premisa de que no se debería organizar o impulsar situaciones en las que no se puedan garantizar unos mínimos de seguridad.

VACUNACIÓN INFANTIL: LA PRÓXIMA SEMANA EMPEZARÁ LA CITACIÓN

Salud trabaja con el objetivo prioritario de llegar al periodo de Navidad con más de 200.000 navarros y navarras de más de 60 años protegidos con una tercera dosis. Además, el de elevar la cobertura poblacional global con repescas y nuevos grupos de población.

Así, la próxima semana se incorporará el último nuevo grupo poblacional, el de casi 50.000 niños de 5 a 11 años, en el que está concentrado actualmente gran parte de la incidencia (24% de los casos registrados la semana pasada), lo que puede ayudar también a reducir la transmisión en núcleos familiares y sociales.

Está previsto que el próximo lunes, 13 de diciembre, lleguen ya 18.000 dosis, una remesa que será completada en próximas entregas durante la campaña. La vacunación de los menores de 11 años arranca el día 15 en zonas rurales y el jueves 16, de forma ya más masiva, en el nuevo punto de vacunación de El Seminario –si bien se combinarán diferentes puntos y espacios de vacunación dependiendo de la realidad de cada zona de salud-. La citación se realizará preferentemente a través del envío de SMS, y primero se citará a la población de 5 a 11 años de riesgo (del grupo 7), y se continuará por cohortes de edad, de mayor a menor.

Asimismo, se avanza en la dosis de refuerzo en los grupos poblacionales más vulnerables cerrando ya la cobertura del grupo de más de 70 años (el 88% de mayores de 70 años, ya están vacunados, es la comunidad autónoma con mejor índice); se acelera la de 60-69 años (19.415 personas están ya vacunadas y 45. 556 citadas, de un total de 64.971); así como también en grupos de riesgo por enfermedades, inmunodepresión…

Además, se blindan los espacios sanitarios y sociosanitarios con el envío progresivo a partir de este jueves de SMS para coger cita previa para la vacunación con la dosis de refuerzo que se iniciará este próximo lunes.

En el SNS-O son 13.000 profesionales, a los que hay que añadir las y los sanitarios de la red privada y otras profesiones sanitarias, sumando un total de 18.000 sanitarios en Navarra.

Los profesionales del Área de salud de Pamplona, se citarán en el Centro de Conde Oliveto, Ermitagaña y en FOREM, hasta que tome el relevo el punto de vacunación de El Seminario. La vacunación de los profesionales del Hospital Universitario de Navarra y de la Clínica Universidad de Navarra se realizará en sus respectivos centros.

En el Área de Tudela, en el Hospital Reina Sofía; y en el Área de Estella, del 13 al 17 de diciembre, en los ocho puntos de atención continuada y, además, en el Hospital García Orcoyen, del 15 al 17.

Finalmente, el Departamento de Salud continúa con las repescas de personas no vacunadas. En FOREM, en la línea de vacunación sin cita (para primeras dosis), desde finales de agosto se han vacunado más de 9.000 personas y, además, el flujo se ha triplicado en las últimas semanas. El horario de FOREM para vacunación sin cita es de 8.30 h a 19 horas, de lunes a domingo.

EL 91,5% DE LA POBLACIÓN VACUNABLE Y EL 80,4% DEL TOTAL, CON PAUTA COMPLETA

En lo que respecta al proceso de vacunación frente al COVID-19 en Navarra, el número total de vacunas administradas se eleva a 1.129.261 dosis.

Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 531.812 (el 91,5% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 80,4% de la total). Además, ha recibido al menos una dosis el 92,1% de la población vacunable y el 81% de la total, 535.584 personas. En los últimos siete días, 1.561 personas han recibido la primera dosis de la vacuna.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 98% de los de 60 a 69 años; el 95% de los de 50 a 59 años; el 88% de 40 a 49 años; el 79% de 30 a 39 años; el 84% de 20 a 29 años; y el 88% de 12 a 19 años.

Con respecto a la cobertura con al menos una dosis en el tramo de 80 y más es del 100%; de 70 a 79 años, el 100%; de 60 a 69 años, el 98%; de 50 a 59 años, el 96%; de 40 a 49 años, el 89%; de 30 a 39 años, el 80%; de 20 a 29 años, el 87%; y de 12 a 19 años, el 90%.