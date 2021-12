La ONCE El cupón de la ONCE celebra el 75 aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto Valentín Fortún, delegado de la ONCE, y Pablo Bretos Peralta, presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, han presentado este cupón en el que puede leerse ’75 años mirando al futuro’, el lema del aniversario









cedida Diario de Navarra. Pamplona El 75 aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto también se celebra en el cupón de la ONCE del jueves, 9 de diciembre, protagonizado por esta efeméride. Serán cinco millones y medio los cupones que difundirán el cumpleaños de esta federación. Valentín Fortún, delegado de la ONCE, y Pablo Bretos Peralta, presidente de la Federación Navarra de Baloncesto, han presentado este cupón en el que puede leerse '75 años mirando al futuro', el lema del aniversario. La Federación Navarra de Baloncesto inicia su andadura el 9 de diciembre de 1946. En estos 75 años ha trabajado por la promoción y difusión de este deporte en Navarra. Está compuesta por más de 70 entidades y cuenta con cerca de 7.000 licencias, cifras que la convierten en la segunda federación de deportes colectivos con mayor número de fichas en el territorio foral, sólo por detrás de la de fútbol. Las actividades de la FNB abarcan todo tipo de ámbitos: autonómico y local, competitivo y de esparcimiento, lúdico y de formación, para mayores y para los más pequeños; y la representación femenina es más amplia que la masculina. Además, la Federación Navarra de Baloncesto desarrolla, en su programación anual, numerosos proyectos de acción social destinados a diferentes segmentos de la población. Con motivo del 75 aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto, durante la temporada 2021-2022 organizará actos deportivos y sociales, para involucrar a toda Navarra en esta celebración. Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, se puede jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es , y en establecimientos colaboradores autorizados.

