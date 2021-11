Los jóvenes navarros se movilizan para dar a conocer la FP Dual

María, Ametz, Álvaro y Andrea. Son cuatro nombres propios de jóvenes de entre 21 y 25 años que se han puesto al servicio de la FP Dual en Navarra. Pero hay más. Al menos 15. Todos quieren reescribir la historia de este modelo de aprendizaje contando su experiencia personal para desmontar prejuicios. Cursaron estos estudios y ahora comparten su experiencia con quienes tienen que decidir su futuro educativo. Quieren explicar a adolescentes y jóvenes que están pensando qué estudiar que el entorno industrial en el que trabajarían si hacen FP Dual probablemente diste mucho de lo que imaginan. Para ello se han integrado en la red navarra de embajadores Somos FP que con el impulso de LIDL Supermercados, y el apoyo de la Cámara de Comercio de Navarra, la Fundación Berteslmann y el Fondo Social Europeo busca ayudar a otros jóvenes a mejorar sus opciones laborales apostando por dar a conocer este sistema que combina la formación en el aula con la que se adquiere en la empresa que actúa, a su vez, como centro formador.

Más de 1.800 de los alumnos (unos 12.500) que cursan ciclos de Formación Profesional en la Comunidad foral ya lo hacen en la modalidad dual. De hecho, Navarra es la comunidad que tiene más implantada la Formación Profesional Dual. Su alumnado representó el 11,9 % del matriculado en régimen presencial (el 19 % en el caso del alumnado de Grado Superior), seguida por Madrid, con el 7,1 % del alumnado (el 8,3 % en Grado Superior) y Castilla-La Mancha, con el 6% (el 6,3 % en Grado Superior). En España la media es del 4%

Las tasas de inserción laboral en el alumnado de Formación Profesional son muy altas. En 2020 superaron el 95% en la comunidad, cifra que se eleva en la modalidad Dual hasta el 98%. Y es que aunque hace no mucho tiempo era posible acceder a muchos oficios sin formación ahora ya no. Y es así porque todos los sectores se han modernizado. Desde la construcción, que demanda competencias digitales hasta para emitir un albarán para las órdenes de trabajo, a la industria, con empleos cada vez más técnicos y especializados. Es la FP Dual la que acerca las necesidades de las empresas a las aulas y da la experiencia necesaria a los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo.

Pese a la buena posición de partida de Navarra, administración, centros formadores y empresas coinciden en la necesidad de seguir impulsando el modelo “adecuado”, según la patronal navarra, para “la competitividad empresarial, la formación de los trabajadores y la empleabilidad de los jóvenes”. Pese a las cifras de paro juvenil, son muchas las empresas navarras que no encuentran mano de obra para cubrir sus puestos de trabajo o para ampliar su negocio. Entre las causas, desde una inadecuada formación, alejada de las necesidades de la empresa, hasta la propia actitud de los jóvenes que no dan un paso hacia adelante. Los que ni estudian ni trabajan, integrarían ya en Navarra un colectivo de 6.871 personas, según un informe de Bankia.

II FERIA VIRTUAL

Este jueves las pymes navarras tuvieron la oportunidad de contactar con los diferentes agentes participantes en la FP Dual, desde centros de formación a entidades educativas. Fue en el marco de la II Feria de FP Dual que, en formato virtual, organizaron la Cámara de Comercio de Navarra y CaixaBank Dualiza. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, forma parte del convenio que ha firmado la Cámara de Comercio de España para asesorar a las pymes sobre la utilidad de la FP Dual así como promocionar y apoyar su papel como agentes formativos. La nueva Ley de Formación Profesional, el resurgir de las escuelas de aprendices, la FP Dual en la pyme y la empleabilidad centraron el debate.

Hubo stands, ponencias y área de networking virtual y se impartirán varias ponencias a cargo de expertos, como Esther Monterrubio, directora del Servicio de Planificación e Integración de la FP del Departamento de Educación que explicó las novedades y oportunidades que ofrece la nueva Ley de FP para las empresas. María Ángeles Caballero, directora del Instituto Dual Europa, por su parte, trató de desmontar el mito de que esta modalidad no despega en España porque hay muchas pymes y micrpymes. “El verdadero problema es el desconocimiento que existe en la empresa sobre este modelo”.

Andrea Bautista: “No pasa nada si te equivocas; siempre hay tiempo para cambiar”

Andrea Bautista Ibarrola, de 24 años y vecina de Pamplona, siempre ha sido muy buena estudiante. Cursó ESO y Bachiller en el IES Basoko, pero cuando terminó no tuvo claro qué camino seguir. Se terminó decantando por estudiar en la Universidad de Zaragoza el grado de Ingeniería Industrial en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. “En realidad no me convencía, pero algo tenía que elegir”, reflexiona. Fue en el segundo año de carrera cuando decidió dejarlo. “Me di cuenta de que no me gustaba. Estaba estudiando una cosa que no me llenaba. ¿Para qué iba a seguir?” Aún no sabía que aquella decisión le iba a terminar conduciendo hasta la FP Dual. En concreto, hasta el grado superior de programación de la producción en fabricación mecánica que ofertaba Salesianos y que había conocido porque era el que estaba estudiando su primo. “Mis padres lo entendieron y desde el primer momento me apoyaron. ¡Si su hija les dice que lo que está estudiando no le gusta y quiere hacer otra cosa qué van a hacer!”.

Andrea hizo las prácticas en Microlan Aerospace, dedicamos principalmente al mecanizado de pequeñas y medianas series en máquinas, y allí sigue. Ahora, con contrato indefinido y recién independizada, algo poco habitual en jóvenes de su edad. Se siente tan satisfecha de lo conseguido en tan poco tiempo gracias a la FP Dual que ha decidido formar parte de la red de embajadores “para motivar” y dar a conocer este modelo de aprendizaje.

“Siempre fui muy buena estudiante y nunca se me había pasado por la cabeza ni entraba en mis planes hacer una FP Dual. A todos aquellos jóvenes que ahora están dudando, les diría que no tengan miedo a equivocarse porque siempre se está a tiempo de cambiar para hacer otras cosas. Con 17 años hay muy poca gente que sepa lo que quiere hacer el resto de su vida”. En su caso, le había influido su entorno, “Que mi hermana y todas mis amigas fueran a la universidad me conducía ahí pero en realidad no quería”. Lo que le gustaba era “la práctica” y terminó encontrando su espacio en la FP Dual. “Allí es todo muy manual y aprendes a madurar. Estás casi un año en una empresa aprendiendo ese oficio mientras que en la universidad todo es demasiado teórico”.

En Microlan Aerospace Andrea se encarga de preparar máquinas para hacer las piezas que les piden los clientes. “Somos 40 trabajadores y cinco chicas”. Ubicada en el polígono de Areta, en Huarte, y dedicada a la mecanización de todo tipo de piezas prismáticas o cilíndricas para sectores tan variados como la aeronáutica y aeroespacial, las energías renovables, los automatismos, los sistemas de fijación y la investigación, entre otros, recibió recientemente el accésit a la Formación y Empleo del Premio Pina Navarra 2021 gracias en buena medida a las prácticas que estudiantes como Andrea vienen realizando en su empresa.

María Bueno: “Poder poner en práctica lo aprendido fue clave”

cedida

María Bueno Ibáñez, de 22 años y vecina de Huarte, tenía claro cuando finalizó el Bachiller en el Instituto Askatasuna de Burlada que no haría la EvAU ni iría a la universidad. Supo desde pequeño que lo suyo era la FP y fue a por ello sin dudarlo aunque, admite, elegir el grado no fue fácil. Fueron su padre y su tío, profesores en el Instituto Virgen del Camino, quienes le hablaron del grado superior de Mecatrónica Industrial. Le gustó “como sonaba” aquello y decidió probar.

Realizar las prácticas en Volkswagen Navarra le permitió incorporarse al centro de formación Volkswagen Academy donde siguió combinando la formación teórica con la práctica. Y en Volkswagen sigue. “Llevo ya dos años (uno de academia y otro trabajando)”. En ningún momento ha dejado de formarse, algo constante en el grupo y clave para la competitividad de la compañía

Ahora es una más del equipo del taller de pintura donde asegura haber encajado muy bien. Para María, “poder poner en práctica lo aprendido era clave. La FP Dual era la forma más interesante de hacerlo porque no sólo te permite conocer la teoría sino poner en práctica todo lo que estás aprendiendo”. Hace tres meses le hicieron fija. “De mis amigas, sólo trabajamos en lo que hemos estudiando las que hemos estudiado FP y las enfermeras”. Reconoce que pasar de hacer un Bachiller tecnológico a “mancharme las manos” fue un cambio pero no se arrepiente de nada. “Estoy mucho más a gusto trabajando que estudiando”.

Ametz Vela: “Aprendo más haciendo que con el libro delante”

cedida

El tudelano Ametz Vela Tarragona llevaba años (desde los 16) dedicado al mundo de la hostelería cuando se dio cuenta de que necesitaba algo más estable. Siempre le había llamado la atención el arreglo de máquinas y los “apaños”. Fue su pareja quien le terminó dando el empujón que necesitaba para empezar a estudiar un ciclo de formación en la ETI de Tudela. Terminó la ESO con 21 años y desde junio cuenta con un Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico. A sus 25 años ha podido encontrar ese soñado “trabajo estable”.

“Cuando vi que tenía la oportunidad de estudiar la opción Dual decidí hacerlo. Soy una persona que aprendo más haciendo que con el libro delante. Para mi es la mejor manera de coger delantera en la titulación. Estar dentro de una empresa con las manos en la masa”. Ametz fue uno de los alumnos que estrenaron la opción Dual en el ciclo de Mantenimiento. “Por eso nos metieron el sistema Dual en los últimos meses del segundo año”, explica. Las prácticas las hizo en Vega Mayor, de Florette. Allí estuvo nueves meses que enlazó cubriendo una paternidad. Aunque tuvo la oportunidad de seguir en la empresa, decidió cambiar. El 27 de octubre se integró en la plantilla de Sofidel, en Buñuel. En concreto, en el equipo mecánico de converting. “Tengo un buen contrato y con perspectivas de futuro”. Considera que la FP Dual es una oportunidad sobre todo para la gente que está buscando salir adelante “tarde” y con una experiencia laboral detrás. “Es sacrificado, pero la recompensa es muy grande”.

Álvaro Olagüe: “Hacer un superior es fácil; no hay que tener miedo, pero sí ganas”

cedida

A sus 21 años, el pamplonés Álvaro Olagüe Justicia ya sabe lo que es cambiar de trabajo para acceder a otro con mejores condiciones. Mecanizados IDT, ubicado en el polígono industrial de Areta y con más de 20 años de trayectoria en el mecanizado de piezas y el producto completo, le llamó cuando tras finalizar un grado superior de la rama de mecánica en Salesianos se acababa de incorporar a un taller de Beriáin. La oferta era mejor y Álvaro no se lo pensó. Aún no tiene contrato fijo, pero llegará.

Tuvo claro desde pequeño que lo suyo era la FP. “Mi padre es técnico eléctrico y llevo toda la vida echándole una mano”. Pese a ello y a haber repetido segundo de Bachiller decidió hacer la EvAU “por si acaso”. Pero su verdadera historia la empezó a escribir cuando llegó a Salesianos para cursar un grado superior de la rama de mecánica: programación de la producción en fabricación mecánica. “Esto no es como elegir qué ingeniería hacer. Hay tantos grados que tienes que proponértelo para que no te guste ninguno”. Le tocó estrenar centro, el de Sarriguren, y taller, pero lo mejor, asegura, llegó cuando empezaron “las prácticas”. “En la FP Dual la teoría y la práctica van de la mano. ¿Te imaginas quedarte sin hambre leyendo el menú? Yo no”.

Cuando describe lo vivido en aquellos meses en los que tuvo “que dar el callo en la empresa y en clase” le cuesta explicarse. Dice que sintió “agobio”, pero, también, “emoción” por eso de entrar en contacto por primera vez en el mundo laboral. “Tuve la suerte de caer en un taller de Ansoáin en el que estaba encantado. Nunca me costó ir a trabajar. Me resultaba mucho más difícil llegar a casa y ponerme con lo de clase”. Cuando terminó las prácticas no pudo quedarse trabajando allí, pero sus jefes le propusieron para otro empleo (el taller de Beriáin en el que llegó a trabajar) y también desde Salesianos le llegó la oferta. Aún no sabe lo que es estar en paro. “Después de terminar el ciclo sólo tuve tiempo para tomarme unas pequeñas vacaciones y hacer algo de papeleo, nada más. Le diría a la gente que no le tenga miedo a la FP Dual. Hacer un superior es algo que si entras con ganas y trabajando se saca con facilidad”.

En Mecanizados IDT Álvaro está pudiendo aplicar todo lo que aprendió cuando estuvo de prácticas. “El método de trabajo y la máquina es diferente, pero está siendo más una adaptación que un aprendizaje porque trabajo en algo que va de la mano con lo que he estudiado”.

En su cuadrilla sólo trabajan dos: él y un amigo que hizo dos ciclos superiores. “Se nota mucho cuando salimos por ahí”. Se siente “ privilegiado” y cree necesario romper “tabúes” sobre el ciclo superior. Por eso, explica, decidió unirse a la red de embajadores de la FP Dual. “Mucha gente todavía piensa que estudias cuatro tonterías y te pones a trabajar, pero no es así. Encuentras trabajo pero sigues aprendiendo cada día. En la rama en la que estoy, si no te adaptas continuamente te acaban comiendo”.