El Parlamento rechaza la enmienda a la totalidad de los presupuestos de Navarra Suma

Navarra Suma y que no ha conseguido sumar el voto a favor de ningún otro grupo. El pleno del Parlamento ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos para 2022 presentada pory que no ha conseguido sumar el voto a favor de ningún otro grupo.

En defensa de la enmienda, María Jesús Valdemoros ha afirmado que la coyuntura económica influye de forma decisiva en las cuentas y el actual es "un escenario complicado, "habrá que esperar" a la segunda mitad de 2022 para cerrar la brecha abierta por la covid, pero en el camino se habrán perdido empleo, cotizaciones, rentas, negocios y el conjunto de la economía estará por debajo de la tendencia que se apuntaba en 2019.

Ha añadido que estos además "no son" los presupuestos que Navarra necesita si no "pan para hoy y hambre para mañana" porque parten de unas previsiones macroeconómicas que no se van a cumplir y al mismo tiempo carecen de una apuesta decidida por infraestructuras como el TAVal dar "el protagonismo absoluto" a EH Bildu.

A ello Valdemoros ha sumado que en el Gobierno "no saben gestionar" como demuestra que con el mayor presupuesto en Salud se tenga también la mayor lista de espera, y ha advertido que "aumentar el presupuesto por aumentar no es garantía de nada" sino reflejo de "muchos intereses dentro y fuera del Gobierno a los que tiene que contentar".

Ha criticado también que se ha invertido en los ejes marcados por Europa pero "se ha descuidado el resto de la actividad productiva" o que en educación crece un 200% el dinero para el euskera pero no el del PAI, elegido según ha destacado por el 70% de las familias.

Este Gobierno, con cinco partidos de distintos perfiles, "es un mal gobierno", que está "incapacitado" para pensar en el futuro y que presenta unas cuentas que dan continuidad a los de la pasada legislatura, ha dicho, y ha acusado a la presidenta de estar "teledirigida" y "asediada", de "no respetar a Navarra" y "blanquear" a EH Bildu, y al Ejecutivo de "mentir" porque es "débil".

Según la portavoz de Navarra Suma, las consecuencias de todo ello son "para esta tierra, algo que me da pena y coraje", y ha reprochado que se esté haciendo de la Comunidad Foral "un experimento" con el que "va a peor".

En contra de la moción, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha afirmado que estos presupuestos son "buenos para Navarra" y se han confeccionado "desde la responsabilidad", a lo que ha añadido que "aportarán la tranquilidad necesaria en el contexto actual y darán muestra de la estabilidad de un gobieno que cumple sus compromisos y pretende dejar atrás las consecuencias de la crisis".

Tras recordar las principales cifras de estas cuentas, que crecen un 8% con respeto a 2021 y destinan el 54% a gasto social, Saiz ha rechazado, como alega Navarra Suma, que el proyecto presupuestario carezca de prudencia y de realidad en la previsiones de crecimiento del cuadro macroeconómico.

En este sentido ha apuntado que se prevé crecer este año en el entorno de un 6,2% y un 5% el que viene, una previsiones "coherentes con el escenario actual" y elaboradas desde "la prudencia y el rigor", ha afirmado, y recordado que por encima incluso de estas cifras están las de entidades como BBVA, Laboral Kutxa o la AIReF.

Saiz ha acusado además a NA+ de ser "un modelo de paradoja", de mentir, extender el discurso del miedo y criticar unos presupuestos que apoyarían si el Gobierno no pactara con EH Bildu, una oposición con la que les ha advertido de que "caen en la irrelevancia" aunque fuera de Navarra perjudican la imagen de la comunidad.

Por el PSN, Ramón Alzórriz, ha criticado la "confrontación permanente" con la que NA+ quiere desafectar a la sociedad y así "implantar pensamientos únicos", ha valorado unas cuentas que recogen inversiones importantes pero destinan más de la mitad del dinero a gasto social y asegurado que "Navarra avanza" según los indicadores pese al "espectáculo mezquino" de NA+.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha asegurado que el presupuesto para 2022 es "bueno y útil" para Navarra y el séptimo consecutivo que se aprueba, lo que da estabilidad cuando UPN dejó tres prórrogas "incapaz de encontrar apoyos", una situación "exactamente la misma" que hoy, "una propuesta en soledad", de la que también ha rechazado la rebaja fiscal porque conllevaría recortes o mayor deuda para el futuro.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha apuntado que esta es la "enésima pataleta" de NA+, incapaz de acordar y en "competición" con VOX, al tiempo que ha subrayado que estos no son los presupuestos de EH Bildu pero se abstendrán para facilitarlos porque son una fuerza de izquierdas soberanista, lo que supone que lo social está en su ideario, aunque también ha lamentado la "falta de ambición" del Gobierno para un reforma fiscal.

Mikel Buil, de Podemos, ha reprochado a NA+ que vote no al incremento del gasto en educación, sanidad, servicios sociales o empleo, que rechace las cuentas con argumentos "que carecen de todo rigor" y que presente una enmienda "absolutamente irresponsable" cuando hay que afrontar una recuperación.

"El proyecto es producto de un acuerdo entre diferentes", ha señalado Marisa de Simón, de I-E, que no ha dudado que son "mejorables" pero "avanzan en la senda de la recuperación" y consolidan gastos covid, algo "fundamental", aunque ha dado un "suspenso" al PSN en materia fiscal.