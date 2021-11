Salas de baile y discotecas aceptarían la medida pero consideran que “llega tarde”

Dicen estar tranquilos tras la reunión con el Gobierno. También que confían en que el alto grado de inmunización de la población evite medidas drásticas. Sin embargo, desde ASBANA, la asociación de salas de baile y discotecas de Navarra, tienen muy claro que si vuelven las restricciones ellos serán los primeros a los que les hagan cerrar. Y quieren evitarlo. Por ello, estarían dispuestos a aceptar que se pida el pasaporte covid para acceder a sus locales aunque consideran que la medida llega tarde.

Carlos Tabar es presidente de ASBANA y también gerente de la discoteca Canalla. Tras conocerse las declaraciones del director general de Salud sabía que su móvil no tardaría en llegar. “Carlos Artundo nos citó ayer a las salas de baile y discotecas básicamente para transmitirnos tranquilidad. Aseguró que la incidencia aún no es muy alta, que tenemos el mejor índice de ocupación hospitalaria de España y que la inmunidad de la sociedad navarra es altísima. Sin embargo, nos dijo que quieren ser previsores porque entienden que si se cierra, nosotros seremos los primeros. Nos planteó qué nos parece el pasaporte covid. Nosotros le dijimos que vamos tarde. Que debería haberse implantado cuando las discotecas aún estábamos cerradas y cuando se pidió a nivel nacional. Ahora, en cambio, entorpecerá el proceso de acceso a las discotecas. Con todo, le dijimos que haremos lo que sea necesario para no cerrar”, explica Tabar.

Desde ASBANA aseveran que la comunicación con Artundo es muy frecuente y que han quedado en volver a verse en una o dos semanas para analizar la situación. Sin embargo, desde el sector de salas de baile y discotecas consideran que pedir el certificado covid apenas tendría incidencia para reducir los contagios en sus locales. “Nuestro perfil de cliente ya está masivamente vacunado. Son sobre todo universitarios. Por eso entendemos que si nos piden a nosotros el certificado covid, también deberían pedirlo en otros sectores sociales como los cines, villavesas o taxis. Creo que poner esta medida sobre la mesa ahora servirá más como toque de atención para convencer a algunos rezagados de que se vacunen”, termina Tabar.