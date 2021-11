Consuelo Ordóñez (Covite) denuncia una agresión verbal en un bar del Casco Viejo de Pamplona

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha denunciado en redes sociales haber sufrido una agresión verbal en un bar del Casco Viejo de Pamplona.

En su escrito, Ordoñez asegura que la situación que padeció este miércoles fue "una de las más violentas" de su vida. "Un abertzale ha empezado a gritarme con un odio que parecía que me iba a pegar sin parar de repetir 'me voy de aquí porque me das un asko tía, yo soy de aquí de toda la vida'", afirma la presidenta de Covite. Y añade: "Estaba el bar abarrotado de gente y nadie ha dicho absolutamente nada. Ni siquiera viendo que la agredida era una mujer. Estos son los famosos 'nuevos tiempos'. La normalización del odio".

Consuelo Ordóñez, que se encuentra en Pamplona para participar en la XIX Jornada anual de la entidad, ha realizado este jueves declaraciones a los medios sobre lo sucedido. Ordóñez ha relatado que al entrar en un bar del Casco Viejo fue increpada duramente por una persona que "parecía que me iba a dar dos ostias", ha relatado.

"Es penoso y es algo muy significativo que esto me haya pasado nada más poner un pie en Pamplona y meterme en un bar", ha afirmado Ordóñez, quien ha resaltado que "hay una parte muy radicalizada" de la sociedad y en ese sentido ha puesto de relieve que "el odio no se ha desterrado porque ETA deje de matarnos y eso estamos advirtiéndolo desde hace años".

"La libertad sigue secuestrada por los mismos. ¿Ayer quién reaccionó? ¿Quién me sacó la cara en ese bar? Nadie. Estaba abarrotado. Nadie, absolutamente nadie", ha subrayado.

Ordóñez ha comentado que éste "es un ejemplo de lo que está pasando e igual nuestras autoridades quizá miran para otro lado. Nunca se han tomado en serio desrradicalizar esa parte de la sociedad".

Navarra y Euskadi, ha agregado, "son las zonas más radicalizadas de toda Europa. A nivel nacional tenemos planes estratégicos para prevenir la radicalización violenta yihadista, pero la de aquí, el terrorismo de aquí, el que tenemos, la radicalización doméstica que tenemos, de eso no hay planes".

"Yo me atrevo a decir que Navarra está peor que Euskadi en estos momentos", ha destacado.