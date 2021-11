Chivite anuncia que la segunda fase del Canal de Navarra estará preparado para final de año

presidenta del segunda fase del preparado para final de año, tal y como estaba anunciado. Ladel Gobierno de Navarra María Chivite , ha asegurado este jueves 11 de noviembre que las previsiones que maneja el Ejecutivo foral son que el proyecto constructivo de ladel Canal de Navarra estará, tal y como estaba anunciado.

pregunta de pleno del "No tenemos notificación por parte de Canasa, que es la que sigue diariamente esta cuestión, de que vaya a ser de ninguna otra manera", ha afirmado Chivite en respuesta a unade Navarra Suma en eldel Parlamento

La respuesta no ha convencido al parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda, que ha señalado que Chivite "nunca decepciona ni en el fondo ni en las formas, es como un mal pagador o un adolescente que tira balones para adelante cuando no encuentra la razón".

Bujanda ha señalado que el Canal "sigue sin avanzar" y ha asegurado que "lo que se ha construido del Canal de Navarra es gracias a UPN, con un PSN que entonces era responsable y tiraba para adelante".

Además, ha señalado que Chivite "no dice la verdad ni con mucha gente ni con poca gente, ni en público ni en privado". "Reconozca la realidad y diga que los retrasos son responsabilidad suya, solo suya, por su subordinación a Bildu, por tener un director general que es un comisario político designado para parar el Canal", ha afirmado.

Chivite ha respondido a Bujanda que le ha dicho "clarísimamente" que se mantiene la previsión de plazos para el proyecto constructivo de la segunda fase, "otra cosa es que no le guste lo que respondo". A continuación, ha afirmado que el parlamentario de NA+ "ha ido a Tierra Estella a decir que no se iba a hacer nada, que no iba a llegar la ampliación de la primera fase del Canal". "Admita que usted mentía, admita que se dedicaba a ir por los pueblos a mentir. Este es el nivel que tiene Navarra Suma. Por más que intenten buscar recovecos el compromiso que tiene este Gobierno con el Canal de Navarra es claro, firme y avanza", ha asegurado.

Así, la presidenta ha apuntado que "en junio de este año finalizaron las obras del Canal a su paso por Peralta , en octubre de 2020 se adoptó la decisión de llevar agua de calidad a la Ribera mediante la construcción simultánea de dos tuberías, se reactivaron las obras del Canal en junio de 2021 en Tierra Estella, y ha llegado agua de Itoiz a pueblos de la Zona Media y Ribera Alta".

Chivite ha dicho que le habría gustado que UPN hubiera tenido "tanto interés por esta infraestructura cuando gobernaba, porque hicieron un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para paralizar el desarrollo de la segunda fase del Canal, con el señor Esparza como consejero correspondiente".