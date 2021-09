Un milagrés, instructor de buceo en la Riviera Maya de México

Las paredes de la ‘oficina’ donde está empleado Daniel López Molina, milagrés de 37 años, equivalen a un paisaje que muchos solo identificamos como vacaciones. Playas cristalinas, ruinas mayas, excursiones, restaurantes, hoteles, discotecas, etc, y cualquier otro elemento que encaje en el atrezzo de la Riviera Maya, un paraíso para el submarinismo o el snorkel, donde lleva dos años instalado trabajando como guía turístico e instructor de buceo.

"Me vine aquí en 2013 de vacaciones, me gustó, me quedé un tiempo. Aquí me puse a trabajar de guía turístico una temporada, después regresé a España y aunque vivía allí, regresaba cada año de vacaciones. En 2018 me operan en una pierna, me pusieron una prótesis y tardo como dos años y medio en recuperarme. El médico me aconseja que no trabaje más en hostelería y me replanteo mi vida”, indica, para explicar el camino que lo llevó a dejar una vida dedicada a la coctelería acrobática en algunas de las principales ‘mecas’ de ocio nocturno del mundo (Marbella, Mallorca o Miami, entre otras).

“El frío tampoco me hace bien y, una vez recuperado, decido probar suerte en México. En 2019 me vengo definitivamente. Me enamoro de una mexicana y a ella le gusta mucho el buceo. Me hace probar la experiencia y me gusta. Empiezo a bucear mientras sigo trabajando de guía turístico. Decido certificarme para conseguir el título de instructor de buceo. Cada vez me va gustando más, me voy examinando y empiezo a trabajar de buzo, además de guía”, prosigue.

Vive en el paraíso, pero no se libra de madrugar. “Arranco sobre las 6.30h. La noche anterior, desde mi oficina, me han mandado el plan del día siguiente. Vivo en la zona de Playa del Carmen y según las actividades previstas, toca ir a los hoteles y recoger a los clientes. Después de la ducha y el desayuno, para las 7.15horas ya estoy en camino, para ir a por las personas que han contratado nuestros servicios. Hacemos buceo un día sí y otro no, los días que no hay buceo vendemos excursiones a Tzitzen Itzá y otros lugares. Vamos a los hoteles a por la gente, los recogemos, los llevamos al centro de buceo, charla informativa, les damos los trajes y 9.30h salimos con el barco a bucear, hasta las 15-15.30 que les dejamos en el hotel de nuevo, hago mi reporte diario y a las 17h ya estoy en casa. Tiempo libre hasta la noche.

LA BELLEZA DEL LUGAR

Este milagrés alaba la belleza de la zona, aunque lamenta que la construcción se ha ido planteando de forma caótica, invadiéndolo todo a su paso. “Playa del Carmen es un sitio tranquilo, paradisíaco, playas de agua cristalina, arena fina, organización caótica, construyen como ven. Se pueden hacer muchas actividades, pero dentro de México, es la zona más cara del país. Es como nuestro Ibiza. Los precios de excursiones son europeos. Destaca la belleza natural, la cultura maya o las playas. Es una maravilla”.

A este milagrés le encanta la variedad de la comida mexicana, aunque, en contrasta echa de menos la calidad humana de sus amigos navarros, la riqueza medieval o los paisaje s de montaña de los que carece esa zona de México. . “En un futuro me gustaría regresar. Allí están mis raíces y mis amigos, Pamplona y Milagro me encantan. Tienen todas las épocas del año, aquí siempre es verano. Tarde o temprano volveré”.