Cristina Illescas, directora técnica de Proyecto Hombre: “Lo importante es reaccionar con las señales”

¿Cuándo el beber en exceso pasa a ser una adicción?

El abuso es cuando empiezan a aparecer ciertas consecuencias negativas y la persona continúa bebiendo en momentos en los que ya no tiene mucho sentido, pueden ser con responsabilidades familiares, en el entorno laboral... aunque no beba en grandes cantidades. Cuando hay una adicción, uno bebe más cantidad de la que quiere, en momentos en los que no quiere. Tiene muchas consecuencias a nivel social, a nivel personal. Puede tener síntomas físicos, como el síndrome de abstinencia, y que necesite beber por la mañana para que el organismo pueda funcionar. Lo importante sería reaccionar cuando empiezan las señales más ligeras.

¿Estas señales cuáles son?

Que los de alrededor veamos que el familiar llega a casa bebido de manera habitual o más que antes, aunque no esté totalmente intoxicado. O que su comportamiento es diferente al llegar, más pasota o taciturno, o al revés. Con los amigos, cuando beben se comporta de otra manera, bebe más que los demás o más rápido. Puede ser un comportamiento de riesgo, no quiere decir que tenga una adicción como tal; eso es lo que luego habría que valorar, es posible que esté a tiempo de recular.

¿Qué debe hacer un familiar cuando detecta estas señales?

Yo animaría a consultar con los profesionales. Nuestra experiencia es que cuando alguien viene ya tiene el problema muy avanzado. Es muchísimo más fácil resolver uno que ha tenido menos recorrido. Cuando llevan muchos años la gravedad aumenta bastante. La gente viene ya con muchísimos problemas familiares, laborales... Que nos llamen aunque la persona no quiera venir, hacemos una valoración con lo que nos cuenten para que puedan ir motivándoles.

¿Cómo se puede conseguir que el afectado vea que tiene un problema con el alcohol?

Lo tenemos tan interiorizado en nuestra cultura que es muy difícil valorar que uno tenga un problema. Los demás están bebiendo y hay cierta resistencia a creer que tienes un problema, es algo bastante duro de aceptar. Tienen que empezar a ver las consecuencias negativas del consumo. Los de alrededor a veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos es mitigarlas para que estén mejor y lo que tienen que hacer es vivirlas y relacionarlas con el alcohol.

¿Podrá volver a beber?

Una persona que ha perddo la capacidad de control, porque esto es la adicción, no la va a volver a tener nunca; es irreversible. Otra cosa es que no haya adicción, que tenga un periodo de abuso y pueda disminuir el consumo.

¿No podrá tomar ni una copa con sus amigos?

No, y esta es una de las cosas que más cuesta en nuestra sociedad. Así como con otras sustancias no pasa, con el tema del alcohol tenemos que trabajar porque les cuesta muchísimo aceptar esa pérdida. Es posible, y engaña mucho, que el primer día que te bebas una copa de vino no vayas a desarrollar todo el problema, pero en un periodo de tiempo no muy largo vas a volver a estar en el punto en el que estabas antes.