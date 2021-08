Esparza (Navarra Suma) exige al PSN que firme el convenio para impulsar el TAV

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha exigido al PSN que “no ceda al chantaje de Bildu, cumpla el mandato del Parlamento e impulse de una vez por todas el proyecto de Tren de Alta Velocidad en Navarra a través de la firma de un convenio con el Gobierno de España”.

En un comunicado, Esparza sostiene que los socialistas “deben ser coherente con lo que apoyó, con lo que exigió también cuando estaba en la oposición al cuatripartito, y debe pasar de las palabras a los hechos”, tras lo que recuerda que “una amplia mayoría del Parlamento, incluido el PSN, apoyó una resolución el pasado 19 de diciembre de 2019 que reclamaba la firma de ese convenio”.

Con ese objetivo, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos va a registrar una moción en el Parlamento en la que se insta al Gobierno de Navarra a dar los pasos necesarios para su firma.

El objetivo, añade, es que ambos Ejecutivos "cooperen en el desarrollo del TAV para acelerar las obras y que Navarra forme parte del corredor ferroviario Mediterráneo-Cantábrico con estándares internacionales, doble vía, ancho internacional y uso para pasajeros y mercancías”.

En la moción además se insta al Gobierno de Navarra a definir de forma urgente el proyecto para la nueva estación de Pamplona e iniciar también de forma urgente los trámites para su construcción.

Esparza considera que “el PSN debe ser valiente y determinante con este proyecto, debe demostrar que verdaderamente tiene voluntad política y que no se va a dejar chantajear por la coordinadora del no que representan Bildu y compañía”.

“Chivite no debe escuchar a los partidos que la sustentan y están en contra de una infraestructura que nos hará más fuertes, nos convertiría en región de referencia en Europa y será fuente de generación de empleo”, asevera, tras lo que pide a la presidenta de Navarra que "no elija a Bildu antes que la firma de ese convenio como ocurrió con el anterior Gobierno de Barkos, al que Bildu amenazó con no apoyarle los presupuestos y nos quedamos sin convenio", concluye.