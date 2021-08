Quienes dieron positivo con test de antígenos y están sin vacunar no tienen el certificado covid

Las personas que han dado positivo con un test de antígenos antes de ser vacunadas no pueden tener el certificado o pasaporte covid de la Unión Europea hasta que no reciban la inmunización. El motivo es que la UE no admite esos test como prueba de que alguien pasó la enfermedad y se ha recuperado, ya que para eso sólo acepta la PCR.

Como se indicaba, estas personas sólo tendrán el certificado covid definitivo cuando se vacunen. El problema es que cuando una persona da positivo, se aplaza su vacunación hasta seis meses después de haber sufrido la infección. De ahí que durante esos 180 días no pueden acceder al certificado covid definitivo.

Sólo lo pueden tener para un periodo corto de tiempo, si se costean una prueba en un laboratorio privado que esté reconocido y el resultado es negativo. No valen los autotest de las farmacias. Si es con PCR, el certificado dura 72 horas y con test de antígenos, 48.

11.400 TEST DE ANTÍGENOS POSITIVOS DESDE FEBRERO

Esta situación afecta a cientos de ciudadanos de Navarra, pero incluso podrían ser miles. Desde febrero, ha habido en la Comunidad foral más de 11.300 positivos por test de antígenos, de ellos, 5.700 solo en julio, según datos del departamento de Salud. Hay que tener en cuenta que entre los que se han sometido a esta prueba habrá personas vacunadas y otras a las que se les habrá realizado este test más de una vez, pero la cifra pone de relieve la posible dimensión del problema.

AFECTA A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES

Entre los que se han encontrado con la imposibilidad de acceder al pasaporte covid están los cientos jóvenes de Navarra que en esta quinta ola que se originó al inicio de julio han dado positivo con un test de antígenos y no podrán ser vacunados hasta enero de 2022, seis meses después, por las normas ahora vigentes.

A ellos se añaden personas de todas las edades a las que desde los primeros meses de este año se les hizo el test de antígenos porque tenían posibles síntomas de la enfermedad y dieron positivo sin haber sido vacunadas.

Es el caso de un ciudadano que cuenta lo que le ha ocurrido en la sección Cartas de los lectores de este periódico. Relata cómo le hicieron el pasado mes de abril un test de antígenos y su resultado fue positivo. Por ese motivo, a los miembros de su familia les realizaron pruebas PCR, y en la segunda se detectó que su esposa también tenía la infección. Ambos estaban a punto de recibir la vacuna, pero al pasar la enfermedad, se les aplazó la administración del suero 6 meses. Ahora la señora tiene el certificado covid que acredita que pasó la enfermedad y se ha recuperado (porque se le hizo la PCR), pero él no dispone de ese documento, precisamente porque dio positivo con el test de antígenos.

QUÉ SOLUCIÓN HAY HASTA QUE LLEGUE LA VACUNA

La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, indicó que es un problema que ya han abordado con el Ministerio de Sanidad y que no sólo trasladó la Comunidad foral, sino también el resto de comunidades, y por ahora no se ha solucionado. “Hay una realidad, la Unión Europea no acepta el antígeno para el certificado de recuperación y es así, no depende de las comunidades y ni siquiera del Ministerio”, dijo.

Como se indicaba, si estas personas van a viajar a otros países europeos y quieren evitar más controles con este certificado covid, una solución temporal es que se hagan una PCR o test de antígenos previo al desplazamiento en un laboratorio privado acreditado. Deberán asumir el coste.

La solución definitiva para disponer de ese certificado sólo llegará cuando reciban la vacuna completa.

DÓNDE SE ESTÁ PIDIENDO EL CERTIFICADO COVID

En algunos países se está empezando a exigir el certificado covid para acceder al interior de la hostelería o para ir al cine, teatro o conciertos. Marian Nuin recordó que en España en este momento eso no está contemplado. Lo descartan el Ministerio de Sanidad y también el Ejecutivo navarro, que considera que sería discriminatorio aplicar esa medida mientras la vacuna no se haya generalizado en la población.

Sin embargo, hay otras comunidades españolas que ya lo están exigiendo. Galicia lo ha puesto en marcha para acceder al interior de la hostelería en lugares con altísima incidencia (o prueba realizada en 72 horas). Canarias intentó aplicarla, pero el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad no lo ha permitido. Por su parte, Melilla obligará a presentar el certificado a los mayores de 16 años para asistir a eventos sociales, culturales, educativos, recreativos y deportivos desde el 16 de agosto, y para acceder a la ciudad a partir del 1 de septiembre.