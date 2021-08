Mar Gimeno:“Es frustrante no recibir clases”

Mar Gimeno Sierra, de 22 años, está a la espera de hacer el examen teórico. “Me apunté hace un par de semanas para hacer ya el teórico, pero me dijeron que fuera estudiando y cuando pudiera dar clases que ya me avisarían. Ayer me dijeron que no podrían ser presenciales y que cuando hubiera un profesor disponible para darlas online me llamarían”, cuenta.

Gimeno quiere sacárselo cuánto antes. “Es un poco frustrante no poder recibir ninguna clase porque solo puedo estar con el libro, aunque lo positivo es que me dijeron que con el práctico no habría tantos problemas. Me han dado esperanzas de que irá rápido y me han dicho que tendré un profesor para dar clases prácticas que se adaptará a mi horario”, apunta.

DN

Oihane Goñi: “La lista de espera es de más de tres meses”

Oihane Goñi Suárez, de 22 años, lleva meses esperando para realizar el examen práctico. “Me saqué el examen teórico en marzo y desde entonces llevo esperando. Me dijeron que había una lista de espera de más de tres meses”, explica.

Esta pamplonesa considera que la situación es mala y es consciente del problema. “Estoy en la Autoescuela Cirauqui y conozco a mucha gente que está en la misma situación que yo y es una pena porque realmente es algo que quiero tener para ser más independiente y porque voy a empezar a trabajar y es más cómodo”, dice. A pesar de la situación, tiene esperanzas. “Preveo sacármelo cuánto antes para no molestar a mis padres y confió tener la plaza que me prometieron en agosto”.

Javier Cerdán Núñez: “El teórico en abril y las prácticas en junio”

Javier Cerdán Núñez, de 20 años, se presentó al examen teórico en abril y tras recibir el aprobado tuvo que esperar hasta finales de junio para comenzar sus prácticas de coche. “Sabía que había listas de espera, pero comencé con las prácticas y en mi autoescuela se han ido de vacaciones, por lo que no podré obtener el permiso a final del verano como quería”, dice.

Su objetivo era obtenerlo cuanto antes para poder trabajar. “Con el carnet es más fácil. Ahora estoy yendo en bici y cuesta el doble. Creo que es un error no prever que en verano haya más gente con intención de sacárselo; en mi opinión, deberían organizarse para tener por lo menos a alguien que pueda ir reduciendo la lista de espera estos meses”, declara.

Bea Oroz Molino: “He podido comenzar las clases en julio”

Bea Oroz Molino, de 23 años, comenzó en diciembre en la autoescuela. “A final de año me apunté para el teórico y me examiné el 17 de febrero. En esas fechas estudié por mi cuenta y una vez que lo aprobé pedí a mi autoescuela que me apuntase en la lista de espera para empezar en junio porque yo estudio en Madrid”, detalla.

La noaindarra, una vez volvió de Madrid, comenzó sus clases sin problema. “Les pedí que me aplazaran a julio y lo hicieron. Estoy contenta porque quería sacármelo al terminar la carrera, además creo que en Pamplona las conexiones del transporte público tampoco son muy buenas”, asegura.

Oroz tiene esperanzas y espera poder examinarse a finales de agosto.