Chivite aplaza la apertura de las discotecas en Navarra a julio y asegura que "no serán como las conocíamos"

La presidenta María Chivite ha aplazado al mes de julio la flexibilización de medidas anticovid en el sector del ocio nocturno, que en todo caso ha aclarado que "no será como lo conocíamos".

"No nos llamemos a engaño. En estos momentos lo que se está plantando para el ocio nocturno para el mes de julio no es abrir las discotecas como las conocíamos. Estamos hablando de mesas, sentados y nada de pista de baile", ha dicho, y ha añadido que "todavía no podemos con esa normalidad que nos gustaría".

Y ha añadido que tienen que "terminar de perfilarlo, pero no estamos hablando de discotecas al modo usual" y tampoco de horarios hasta altas horas de la madrugada sino con aperturas hasta "las dos o tres de la mañana".

En declaraciones a los periodistas a la llegada a la asamblea anual de ANEL, la presidenta ha indicado que la semana que viene habrá una flexibilización de las medidas para hostelería y cultura porque los datos "nos van acompañando tanto en vacunación como en ocupación hospitalaria", y ya para julio se hará "un planteamiento más general de cómo tiene que quedar todo" para el verano.

Un tiempo en el que no ha descarado la posibilidad de que se puedan celebrar espectáculos taurinos para San Fermín txikito a finales de septiembre, cuando "estaremos en una situación epidemiológica diferente", "mucho mejor de lo que estamos ahora", aunque ha apuntado que quizá sea "precipitado" planear esta cuestión.

La presidenta se ha mostrado además satisfecha por cómo transcurre la campaña de vacunación en Navarra, ya que "es posible que terminemos junio con el 50% o incluso más" de la población mayor de 16 años vacunada cuando el objetivo marcado era llegar al 40%, y ha indicado que no se trata de que Navarra tenga o no recursos para vacunar sino de que lleguen las vacunas, "y cuando el ritmo de llegada ha sido superior también ha crecido el ritmo de vacunación".

Un satisfacción que ha ampliado también por cómo está funcionando el certificado covid para viajar al extranjero, ya que Navarra es una de las comunidades con mayor porcentaje de descargas.

