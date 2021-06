Actualizada 01/06/2021 a las 08:47

23 de junio. Es la fecha límite para presentar la declaración de la Renta en Navarra, que este año ofrece cuatro formas para presentarla. Una de ellas, a diferencia de 2020, es la modalidad presencial, para la que hay que pedir cita previa.

Se puede hacer por internet (renta.navarra.es) o por teléfono de lunes jueves de 8.30 a 17 h y viernes de 8.30 a 15 horas en los números: 948 505 505 y 948 505 506. En Pamplona la atención se realizará en Baluarte, en la oficina habilitada en la Sala de Exposiciones. Allí trabajarán 40 personas en 30 puestos, y esperan elaborar una media de 600 declaraciones cada día, una cada 15 minutos. Además, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Hacienda en Tudela (Plaza Sancho el Fuerte, 8), Tafalla (Cuatropea, 4). y Estella (Baja Navarra, 1).

¿Qué pasos debo seguir si Hacienda me ha confeccionado el borrador?

Desde el pasado 12 de abril, cuando se abrió la campaña de la Renta online, los contribuyentes pueden saber si su declaración está hecha. Hacienda ha enviado cartas a 100.000 contribuyentes para detallarles cómo pueden acceder a su declaración en la web renta.navarra.es así como instrucciones para registrarse y utilizar el sistema Cl@ve (se facilita un código CSV para darse de alta sin tener que acudir a una oficina). Otros 50.000 contribuyentes mayores de 67 años recibirán la propuesta de declaración por correo postal. En todo caso, cualquier contribuyente, también los que no hayan recibido la carta, pueden consultar si tienen borrador en esa misma web. Una vez se acceda a la propuesta, deberá revisarse si es correcta y comprobar:

1. Los datos fiscales.

2. El número de cuenta de domiciliación y la asignación tributaria.

Si la propuesta es correcta el contribuyente no tiene que hacer nada más y se le devolverá o se domiciliará el pago. Si no tengo propuesta o ésta no es correcta, deberá hacer la declaración por cualquier otra modalidad.