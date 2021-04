Actualizada 20/04/2021 a las 06:00

Este lunes 19 de abril se abre la campaña presencial de la declaración de la Renta en Navarra del ejercicio 2020, el primero bajo los efectos devastadores de la pandemia en la actividad y los ingresos de los trabajadores. A los cambios normativos que se aprobaron para este año en el impuesto de IRPF se suman los derivados de la crisis de la covid que añaden complejidad a una declaración que se podrá presentar hasta el 23 de junio: desde los ERTE, al nuevo ingreso mínimo vital y los ceses de actividad, pasando por exenciones y deducciones. Todos ellos han marcado el ejercicio fiscal del que toca ahora rendir cuentas. La buena noticia es que, a diferencia de lo que ocurrió en la pasada campaña, este año Hacienda volverá a atender de forma presencial a los contribuyentes que lo deseen. En Pamplona será en el interior de Baluarte y una de las cuatro modalidades por la que los navarros podrán optar a la hora de realizar la declaración.



¿Qué pasos debo seguir si Hacienda me ha confeccionado el borrador?

Desde el pasado 12 de abril, cuando se abrió la campaña de la Renta online, los contribuyentes pueden saber si su declaración está hecha. Hacienda ha enviado cartas a 100.000 contribuyentes para detallarles cómo pueden acceder a su declaración en la web renta.navarra.es así como instrucciones para registrarse y utilizar el sistema Cl@ve (se facilita un código CSV para darse de alta sin tener que acudir a una oficina). Otros 50.000 contribuyentes mayores de 67 años recibirán la propuesta de declaración por correo postal. En todo caso, cualquier contribuyente, también los que no hayan recibido la carta, pueden consultar si tienen borrador en esa misma web. Una vez se acceda a la propuesta, deberá revisarse si es correcta y comprobar:

1. Los datos fiscales.

2. El número de cuenta de domiciliación y la asignación tributaria.



Si la propuesta es correcta el contribuyente no tiene que hacer nada más y se le devolverá o se domiciliará el pago. Si no tengo propuesta o ésta no es correcta, deberá hacer la declaración por cualquier otra modalidad.



¿Cómo se hace la declaración por internet?

Será necesario disponer de un dispositivo electrónico con conexión a internet (ordenador, tablet, móvil...) para entrar en la página renta.navarra.es. Allí se pedirá la identificación de la persona declarante y también del cónyuge si es conjunta (Cl@ve, DNI+PIN o Certificado). Los datos fiscales del contribuyente se cargan automáticamente en el programa al entrar y sólo hay que completar los que falten o modificar los que se consideren incorrectos. En los casos en los que se requiera información adicional, el mismo programa la puede proponer basándose en el histórico y en los datos fiscales y de ahí que sea conveniente recopilar de antemano la información necesaria para poder completar la declaración. Para realizar este trámite, Hacienda ofrece acompañamiento vía web, vídeo o a través del teléfono 948106106. En el caso de que la declaración salga a devolver se iniciará de inmediato el proceso de devolución.



¿Dónde debo acudir para realizar la Renta presencial?

El primer paso será solicitar cita previa. Puede hacerlo por internet (renta.navarra.es) o por teléfono de lunes jueves de 8.30 a 17 h y viernes de 8.30 a 15 horas en los números: 948 505 505 y 948 505 506. En Pamplona la atención se realizará en Baluarte, en la oficina habilitada en la Sala de Exposiciones. Allí trabajarán 40 personas en 30 puestos, y esperan elaborar una media de 600 declaraciones cada día, una cada 15 minutos. Además, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Hacienda en Tudela (Plaza Sancho el Fuerte, 8), Tafalla (Cuatropea, 4). y Estella (Baja Navarra, 1).



¿Me harán la declaración en mi entidad financiera?

Como en ejercicios anteriores, la declaración se podrá realizar a partir de esta semana en CaixaBank y Caja Rural de Navarra, además de en otras entidades, asociaciones y asesorías.

Te puede interesar

Te puede interesar