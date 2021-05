Joaquín Galve: “Jamás en la vida me ha llamado un político para pedirme un favor”

Actualizada 16/05/2021 a las 06:00

El Consejo General del Poder Judicial lleva dos años a la espera de ser renovado porque PSOE y PP no se ponen de acuerdo. ¿Qué le parece peor, la incapacidad para el consenso de los dos principales partidos del país o que un órgano judicial sea elegido por políticos?

El proceso de nombramientos en el Consejo siempre va a ser cuestionado. Así que lo deseable es que los dos partidos que sumarían la mayoría necesaria se pongan de acuerdo.

Y con órganos designados por partidos políticos, ¿cree que la Justicia ofrece al ciudadano una imagen de plena independencia?

No lo sé. En general, me producen inmensa confianza todos los nombramientos del Consejo. Una cosa es que sea un órgano político y otra que sus designaciones sean políticas. Aunque en ocasiones puedan tener un cariz así.

¿A usted le ha llamado alguna vez un cargo público o un político para pedirle un favor?

Jamás en la vida. Ni insinuarme. Nada de nada. Y ningún juez en Navarra me ha venido decir que se siente presionado por noticias ni por nada. El ciudadano puede estar tranquilo respecto a la independencia judicial.

¿Puede o debe decir un juez a qué partido vota si se le pregunta?

Está dentro de la libertad de cada uno. Yo no lo diría.

Entonces, ¿ni se lo pregunto?

Ni siquiera le voy a decir si voto.

Los dos últimos consejeros de Justicia del Gobierno foral son abogados: María José Beaumont, propuesta por Bildu, y el actual, Eduardo Santos, de Podemos. ¿Con quién sintoniza más?

Buena pregunta... Mucha relación no he tenido con ninguno de los dos. Hay que decir que las relaciones entre el Tribunal Superior de Justicia y la consejería de Justicia no tienen por qué ser muy estrechas. Quizás he tenido más reuniones con el consejero actual en los casi dos años que lleva que con la consejera anterior en cuatro años.

Navarra Suma denunció recientemente que usted ha sido excluido del Consejo Navarro de Justicia y lo achacó al “ego” del consejero Santos, que no quiere compartir la presidencia del órgano. ¿Qué ha ocurrido?

La polémica ha surgido a raíz de que la presidencia del Consejo, compartida desde 2004 entre la consejería de Justicia del Gobierno y la presidencia del TSJN, pasa ser ostentada sólo por el consejero con el decreto de 2020. En el proyecto de decreto sí intervenía como miembro nato el presidente del TSJN. Pero ya he trasladado al Consejo General del Poder Judicial, que es el que tiene que decidir la composición en lo que se refiere a jueces, que yo no voy a participar en un Consejo Navarro de Justicia que esté presidido por un político. Lo tengo muy claro. Chirriaría.

¿Le ha explicado Eduardo Santos a qué se debe el cambio respecto a la presidencia?

No. Y eso que se lo transmití personalmente en el Palacio de Navarra con ocasión de una reunión que tuvimos.

“Si fuera por el Consejo General del Poder Judicial, no habría matrimonio igualitario ni ley contra la violencia de género”. Lo dijo Irene Montero, ministra y dirigente de Podemos.

¿Qué le parecen estas palabras por parte de alguien que forma parte del Gobierno central?

Una ministra que no sé dónde estudió la carrera de Derecho. Creo que no es licenciada en Derecho, con lo que poco puede enseñar a ningún miembro del Poder Judicial.

Hace tres años, Navarra y toda España registraban protestas por la sentencia en primera instancia del caso de La Manada. ¿Siente alivio con el ruido ya pasado?

Sí. Fue una temporada que vivimos de forma muy intensa, con situaciones muy desagradables. En el momento en el que dictamos aquí la sentencia sobre la felación me sentí más aliviado porque automáticamente el asunto pasaba ya al Supremo. Ha habido un fleco, el delito contra la intimidad en el que se ha condenado a uno de los miembros del grupo por la grabación de vídeo.

¿Cabe que una mujer víctima de un delito de esta índole se sienta más protegida por una jueza que por un juez?

No siempre sucede eso. He sido juez de instrucción y he recibido comentarios de que se ha sentido la mujer víctima mejor tratada por los hombres que han intervenido a lo largo del juicio que por alguna de las mujeres que lo habían hecho en cualquiera de los estamentos del procedimiento.

La Asociación de Mujeres Juezas de España ha criticado por “falta de perspectiva de género” una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra absolviendo a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, que quedó embarazada.

Del caso no puedo hacer comentarios porque está recurrido y nos viene a nosotros. Concretamente, a mi sala. Pero pido respeto institucional. Estoy seguro que ninguna de ellas conoce el asunto ni ha estado presente en el juicio. Presumo que la sentencia se la habrán leído. Seguro que no les haría ninguna gracia que otro juez viniera a decir que se han equivocado en alguna de las resoluciones que dicten ellas.

¿La pandemia ha rebajado o agravado el tradicional colapso que afecta a la Justicia?

Creo que lo tenemos parecido. En algunos sitios es más colapso que en otros. Pero el gran incremento que se prevé todavía no nos ha llegado. Gran parte de la economía se está sustentando en los ERTE. Si la cosa no va bien, se convertirán en despidos que nos supondrá un atasco de los juzgados de lo Social y también, por las empresas, en los juzgados de lo Mercantil.

¿Para cuándo una resolución sobre el caso de Manu Ayerdi y Davalor?

Sé por los medios de comunicación que el asunto está en el juzgado desde hace ya bastante tiempo, y me consta que se está trabajando. Me imagino que se estará recopilando información y que empezará pronto, lo que no sé es cuándo terminará, ya que desconozco la complejidad que puede tener.

Sobre tiempos, rapidez o lentitud, ¿podría darse el caso de que el exconsejero Ayerdi y la expresidenta Uxue Barkos tuvieran que hacer el paseíllo para declarar en campaña electoral?

¿En condiciones normales, tendrían que transcurrir dos años para eso? Podría ser. Pero no tengo ni idea.

