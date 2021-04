Actualizada 28/04/2021 a las 11:48

El legado periodístico que deja David Beriáin, el periodista navarro asesinado en Burkina Fasso, ha dejado huella. Su mayor hito como reportero y documentalista, su salto a la fama, fue la serie Clandestino (2016-2019), emitida por Discovery Max. En ella denunció el crimen organizado, el narcotráfico y los laboratorios de la droga en Sudamérica. Charló cara a cara con sicarios de las ‘maras’ y guerrilleros de la FARC en lo más profundo de la selva, en unos trabajos donde las emociones estaban a flor de piel, con situaciones al límite para sus protagonistas e incluso para él.

“Me gusta ver la ternura en los ojos del asesino, indica esperanza”, señalaba Beriáin en una entrevista reciente en Diario de Navarra. “La gente no es ni mala ni buena. Es todo eso y todo lo contrario a la vez. Las personas somos libertad y circunstancias; somos los condicionantes con los que hemos nacido y las decisiones que hemos tomado. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y soy una buena persona y un auténtico hijo de puta muchas veces todos los días. Y eso es lo que pasa, solo que ahí pasa de una manera extrema. En el narcotráfico ocurre: son versiones extremas de nuestras propias realidades, nuestras miserias. Te diría que a veces hasta con menos vericuetos. Una vez me dijo alguien que trabajaba en el narcotráfico que si quieres ir por un camino torcido tienes que caminar muy derecho. Porque en la vida normal, si engañas o le faltas a alguien, a lo mejor tienes una bronca, pero no pasa nada. En esos mundos cuesta la vida”, afirmaba.

'Clandestino' no fue sino una etapa más de una larga trayectoria informativa, por la que obtuvo varios reconocimientos. Por ejemplo, Beriain recibió el premio José Manuel Porquet por su reportaje 'Diez días con las FARC' o el Award of Excellence en los Impact DOCS Awards al documental 'El Ejército de la CIA'. Por otra parte, su trabajo 'Sea Bites - Percebeiros', de 2012, estuvo nominado a un Premio Goya.

Con su productora '93 metros', han visto la luz los docudramas 'El Palmar de Troya' y 'Palomares' (Movistar +), unos de sus últimos trabajos estrenados. El primero de ellos retrata la vida y los escándalos de la Iglesia Palmariana en la provincia de Sevilla, donde los testimonios del documental la vinculan con una secta. Por su parte, Palomares es una serie documental que aborda los accidentes nucleares en 1966 en esta localidad de Almería, uno de los acontecimientos más comprometidos del franquismo.

