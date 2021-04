Artajona enmudece tras el asesinato de David Beriáin

Actualizada 28/04/2021 a las 00:08

Artajona rezumaba este martes silencio. La noticia de la muerte de su vecino más internacional y también uno de los más queridos había caído como un auténtico mazazo. El lunes, el Ministerio de Exteriores español había comunicado la desaparición de David Beriáin a su familia y este martes confirmó su trágico desenlace. Precisamente, la ministra Arancha González Laya tiene un vínculo familiar con la localidad y fue su gabinete el encargardo de informar del trágico suceso. Por eso este martes nadie hablaba.

Beriáin era toda una celebridad en Artajona. Aunque por su profesión la visitaba poco, cada vez que volvía a su localidad natal (que defendía con pasión a su ilustre vecino, frente a quienes lo denominaban ‘periodista pamplonés’), vivía su estancia con intensidad, como hacía todo en la vida. “Se prodigaba con todo el mundo y por todas partes. Era muy dicharachero, se acoplaba a todas las edades, con sus amigos de la cuadrilla de toda la vida, con gente más joven, alumnos de su madre (ahora jubilada, pero que fue profesora del colegio público), con los niños, con los veteranos... Era muy muy querido”, explicaba Maika Pérez Artoleta, de 61 años, y una de las pocas personas que se animó a hablar.

Los amigos de la cuadrilla se agolpaban en la puerta de la casa familiar, que era un continuo ir y venir de personas, vecinas del pueblo, que se acercaban a dar el pésame a los padres y hermano. La mayoría quisieron respetar el silencio y solo unos pocos lograron balbucear algunas palabras. “No sé ni qué decir -reconocía Jon Catalán Jaso, de 39 años, hermano de un chico de su cuadrilla, Fernando, con el que David era “uña y carne”. “Siempre volvía al pueblo a cargar las pilas. Juntaba a todo el mundo, igual a unas 20 personas, para jugar a pala, ir a los piperos, hacer una comida en El corral (una finca del campo)... Tenía tanta energía...”, relataba con tristeza.

Artajona estaba este martes por la tarde casi desierta y solo algunos periodistas pululaban por sus calles intentando encontrar sin éxito a algún vecino que quisiera expresar su dolor, su apoyo a la familia o simplemente recordar la figura del reportero, pero nadie hablaba. Jesús Andueza García, de 63 años, volvía a casa por la calle principal del municipio: “Estamos conmocionados, era un chico tan agradable y con tanta simpatía... Casualmente, mi hermana Geru lo cuidó a él y a su hermano menor, Eduardo, cuando eran pequeños, porque su madre era maestra y su padre trabajaba en el campo”, comentó.

En ese momento, apareció también el juez de paz de Artajona, Ángel Munárriz Larrea, de 64 años, y, junto con Andueza, ambos mostraron a este periódico la vivienda que Beriáin ocupaba cuando volvía al pueblo: un piso en la zona de las antiguas escuelas, conocida como La pista. También otro veterano de la localidad, Luis Lorea Jacoy, de 81 años, recordaba a Beriáin con cariño: “Era muy buen chico, un trozo de pan. Yo limpio la iglesia con su madre. Está destrozada. Espero que lo entierren aquí, en la ermita”, señalaba.

Joaquín Catalán Alduán, de 58 años y del bar Asador El Cerco, situado enfrente de la casa familiar, también quiso recordar a Beriáin: “Siempre le pedí a David que me llevara con él a sus aventuras, pero el me decía: ‘Joaquín, que lo mío es jodido, yo duermo de pie y no como, y tú eres un comodón”.

A las ocho de la tarde, el alcalde de Artajona, Juan Ramón Elorz Domezain, presidió un pleno extraordinario y urgente: “Queríamos trasmitir las condolencias a la familia, declarar 3 días de luto oficial y convocar una concentración para el miércoles, a las 20h, con un minuto de silencio por Beriáin”.